Le terme «Proud Boys» repris par les LBGTQ

Associé à un groupe néo-fasciste américain, le terme «Proud Boys» a été repris sur Twitter par la communauté LGBTQ qui en a fait un mot-clic pour promouvoir sa cause.

Même le compte Twitter des Forces canadiennes aux États-Unis y a mis du sien en publiant une photo de 2016 montrant un militaire canadien embrassant son conjoint avec la mention «ProudBoys» [NDLR «gars fiers» en français] comme mot-clic.

«Si vous portez cet uniforme, sachez ce qu’il signifie. Si vous pensez à porter cet uniforme, sachez ce qu’il signifie. L’amour, c’est l’amour», peut-on plus tard lire sur ce compte Twitter officiel des Forces.

De son côté, une des vedettes de Star Trek, George Takei, a aussi utilisé ce mot-clic en publiant une photo de lui et son conjoint sur Twitter dimanche.

Fondé en 2016, le groupe Proud Boys est un groupe américain faisant l'apologie des blancs, de la fermeture des frontières, du droit aux armes à feu et de la femme au foyer. Il est revenu à l’avant-scène lors du débat télévisé de mardi dernier entre le président américain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden.

Appelé par le journaliste de Fox News et modérateur du débat Chris Wallace à condamner les suprémacistes blancs, Donald Trump a hésité avant de répondre : « OK Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts ».

Cette organisation a été créée à New York en 2016 par le cofondateur du magazine Vice, Gavin McInnes, qui s’est détaché du mouvement depuis.

Les Proud Boys se décrivent comme des « chauvinistes occidentaux » qui « refusent de s’excuser d’avoir créé le monde moderne ».

Ils sont devenus incontournables lors des manifestations politiques et antiracistes à travers les États-Unis. Ils s’y présentent avec des bâtons ou des armes à feu, prêts à se battre contre leurs « ennemis d’extrême gauche », disent-ils.