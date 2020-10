[VIDÉO] Menottée à l’arrière d’une voiture de police : «mon cou va se casser»

Le service de police d’Aurora, au Colorado, a diffusé une vidéo montrant une Afro-Américaine menottée à l’arrière d’une autopatrouille qui crie à l’aide alors qu’elle a la tête au sol et les pieds dans les airs.

L’événement s’est produit en août 2019, selon CNN. Après avoir été placé sur le ventre, les pieds et les mains liés, sur la banquette arrière de l’autopatrouille, on peut voir la femme glisser, tête première.

Elle se retrouve alors la tête au sol, derrière le siège du conducteur pendant environ 21minutes.

Capture d'écran/YouTube

«Hey, ma tête va se briser et mon cou va se briser, peux-tu me relever? Hey, officier, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, s’il te plaît aide-moi s’il te plaît», dit-elle du sol de la voiture.

Quelques minutes plus tard, on peut entendre Shataean Kelly, 28 ans, dire au policier : «Ça me fait mal, peux-tu conduire plus vite, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal». Elle s’est ensuite mise à crier.

Environ deux minutes plus tard, elle demande, d’une voix plus faible, «est-ce qu’on est bientôt arrivé monsieur, peux-tu te dépêcher mon cou fait vraiment mal, mon cou fait vraiment mal monsieur. Mon cou fait vraiment très mal. Je suis écrasée en dessous de ton banc en ce moment, monsieur, j’apprécierais beaucoup si tu pouvais me relever».

Lorsque l’autopatrouille est arrivée à la prison, une policière a ouvert la porte et on peut l’entendre demander à la femme : «chérie, pourquoi est-ce que tu as la tête en bas comme ça?».

Après avoir tenté de sortir Shataean Kelly de sa fâcheuse position.

Quelques minutes plus tard, alors que la femme était toujours dans la voiture, une policière referme la porte et dit au policier qui conduisait, Levi Huffine, que «ça n’avait pas du tout l’air plaisant».

Levi Huffine répond alors qu’«elle était sur le siège, mais elle a décidé qu’elle voulait se tourner, alors».

Il a fallu environ trois minutes aux policiers pour réussir à sortir Shataean Kelly de la voiture et la faire entrer au poste de police.

Le policier impliqué dans l’intervention, Levi Huffine, qui a été renvoyé en février dernier.

Bien qu’il fasse appel de son renvoi, il a tout de même mentionné qu’il avait «beaucoup de remords» d’avoir ignoré les demandes de la femme.