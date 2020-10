Agression sexuelle sur mineure: un Lévisien passe aux aveux

Un Lévisien de 42 ans qui a «enseigné» à sa victime comment lui faire une fellation a reconnu avoir eu de multiples relations sexuelles complètes avec la jeune fille qui n’avait que 15 ans lorsque sa vie intime lui a été volée.

Marc Briand n’a pas bougé d’un iota, lundi, lorsque la poursuivante, Me Geneviève Corriveau a relaté l’enfer dans lequel la jeune fille – que l’on ne peut nommer pour protéger son identité – a été plongée bien malgré elle alors qu’elle n’était qu’à sa troisième année du secondaire.

Adolescente un peu recluse et vivant une période difficile, elle s’est mise à échanger sur Facebook avec l’accusé qui est alors devenu une personne «très significative et importante dans sa vie».

En août 2014, Briand s’en est pris une première fois à la jeune fille à la suite d’une fête où ils se sont croisés.

Multiples relations sexuelles

«Il lui a demandé une fellation, mais elle ne savait pas comment faire, alors il lui a pris la tête et l’a encouragé», a brièvement relaté la procureure en ajoutant que l’accusé avait, par la suite, eu une relation sexuelle complète, sans protection, avec l’adolescente qui a ressenti de la douleur «jusqu’au lendemain».

«J’ai fini par être d’accord, mais j’étais dépendante affectivement à lui. Il savait quoi me dire et comment me le dire», a d’ailleurs mentionné la jeune fille dans le cadre de sa déclaration.

En tout, la victime de Briand estime que les relations sexuelles ont eu lieu de deux à trois fois par mois sur une période de deux ans. Le pédophile a également reconnu avoir produit de la pornographie juvénile puisqu’il a filmé l’adolescente alors qu’elle lui faisait une fellation.

«À plusieurs reprises, la jeune fille a également transmis des photos d’elle à l’accusé qui lui demandait de prendre des positions sexuellement explicites», a ajouté la procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Leurre

Une autre jeune fille âgée de 12 ans au moment des faits a aussi fait les frais de Briand qui a reconnu sa culpabilité à une accusation de leurre.

«Il envoyait à sa victime des messages de nature sexuelle en lui disant aimer les seins et il insistait pour obtenir des photos, ce que la jeune fille a toujours refusé de faire. Il lui envoyait aussi des photos de lui la langue sortie en lui disant qu’il feelait cochon», a ajouté Me Corriveau.

Bien que Briand ait déjà eu par le passé une absolution conditionnelle pour voies de fait et harcèlement, son avocat, Me Christian Bélanger a demandé la confection d’un rapport présentenciel et sexologique. Briand reviendra donc devant le Tribunal en avril 2021.