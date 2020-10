COVID-19: le Séminaire Saint-François fermé partiellement

La direction du Séminaire Saint-François a pris la décision de fermer ses portes dès mardi à tous ses élèves de 4e et 5e secondaire à la suite d'une éclosion de COVID-19.

• À lire aussi: François Legault invite les Québécois à télécharger l’application Alerte COVID

Le directeur de l'école privée de Saint-Augustin-de-Desmaures a fait parvenir une lettre aux parents. La fermeture partielle sera d’une durée de 13 jours.

«Le ciel nous est tombé sur la tête dans la journée de dimanche alors que plusieurs parents nous confirmaient le résultat positif de leur enfant. À la suite d’autres confirmations ce matin, nous avons pris la seule décision qui s’imposait, celle de fermer le Séminaire à nos élèves de 4e et de 5e secondaire à partir de demain matin et ce, pour 13 jours. Les élèves n’auront donc plus accès au Séminaire et toutes les activités sportives ou culturelles en lien avec ces deux niveaux sont suspendues pour la même période», explique Luc Savoie dans son message.

Une source à l’interne a confirmé qu’il s’agissait de la seule décision à prendre dans les circonstances. Trop de cas positifs ont été déclarés dans les dernières heures.

La direction du SSF n’aurait pas attendu que la santé publique ne l’exige.

«Nous avons présentement 14 cas actifs, dans plusieurs groupes différents. En 4e et 5e secondaire, 11 de ces cas sont présentement non investigués par la santé publique et pour lesquels j’attends des réponses. Malgré notre bonne volonté, le traçage est devenu pratiquement impossible pour nous. Les élèves, les parents et notre personnel ne peuvent poursuivre un cheminement et un encadrement académique adéquats dans de telles conditions», ajoute le directeur.

Le retour des élèves de 4e et 5e secondaire est prévu le 19 octobre.

«Nous souhaitons que cette triste pause pourra permettre à notre milieu de reprendre le dessus et de voir un peu de lumière au bout du tunnel», termine le directeur.

D'autres écoles

Le SSF s’ajoute à la liste des établissements scolaires régionaux frappés par une éclosion de COVID-19.

Le collège Saint-Jean-Eudes, l’école secondaire Jean-de-Brébeuf, le Collège des Compagnons et le Collège Saint-Charles-Garnier ont notamment signalé des cas positifs.