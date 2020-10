Dépistage massif: nouvelle stratégie, même résultat en Mauricie et Centre-du-Québec

Les cliniques mobiles de dépistage pour la COVID-19 ont disparu du paysage en Mauricie et au Centre-du-Québec au profit d'une concentration des ressources, mais cela n'empêche pas les longues files d'attente de continuer à être la norme.

Au CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, on explique avoir changé de stratégie à l'approche du temps froid. On dit vouloir concentrer les effectifs aux mêmes endroits en vue d'optimiser les ressources. «On fait tout ce qu'on peut», a assuré Caroline Guertin, de la direction des services ambulatoire au CIUSSS-MCQ.

Dans les files d'attente, on retrouve le plus souvent des parents dont les enfants ont été retirés de l'école ou des travailleurs qui éprouvent des symptômes. Autant de personnes qui doivent recevoir un résultat négatif pour retrouver un semblant de vie normale.

Le CIUSSS planche par ailleurs sur des solutions en vue de répondre à l'afflux massif et soutenu de citoyens désireux de se subir un test. À plus ou moins court terme, quatre super cliniques de dépistage devraient voir le jour à Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières et Shawinigan.