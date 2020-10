Harvey Weinstein, un «bouc émissaire» selon sa petite amie

Alexandra Vino, présentée comme la petite amie d'Harvey Weinstein, a pris la défense de l'ancien patron de Miramax.

Le producteur déchu purge actuellement une peine de 23 ans dans une prison d'État de New York après avoir été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle en février. Il attend également son extradition vers Los Angeles pour faire face à un procès lié aux accusations de trois autres plaignantes et la semaine dernière, il a fait l'objet d'allégations supplémentaires liées à trois viols présumés à Beverly Hills.

Bien qu'il ait été reconnu coupable d'un certain nombre de chefs d'accusation, Alexandra Vino a affirmé lors d'une interview avec le New York Post qu'il était le « bouc émissaire de tout ce mouvement (#MeToo) ». « Tout le monde semble détester Harvey, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne détestent pas vraiment Harvey, a-t-elle déclaré. On leur dit comment se sentir. Il est le bouc émissaire de tout ce mouvement (#MeToo) et ils ont détruit sa vie. Cela a été comme un sacrifice humain. Les gens sont condamnés à 23 ans de prison pour avoir assassiné des gens, pas pour ce qu'il a fait. »

L'actrice, chanteuse, artiste et scénariste en herbe a ajouté : « Je sais à quoi ressemblent les Oscars, je sais ce qu'il s'y passe. J'ai vu des femmes magnifiques constamment se jeter sur Harvey et d'autres hommes puissants. Ces filles de Los Angeles et de New York ne sont pas naïves. On ne fait pas les yeux doux à un mec (comme Harvey Weinstein) qui est connu pour aimer les femmes. Et puis vous êtes tous là : ''Oh, je n'arrive pas à croire qu'il m'ait demandé de lui masser le dos ?" Allons. »

Harvey Weinstein était l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du divertissement jusqu'en octobre 2017, lorsque le New Yorker et le New York Times ont publié des articles dans lesquels des dizaines de femmes, dont certaines des plus grandes actrices d'Hollywood, l'accusaient d'avoir un comportement de prédateur, y compris de viol, de harcèlement et d'agression sexuelle.