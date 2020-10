Haut-Karabakh: Le Canada suspend l'exportation d'une technologie à la Turquie

Le Canada a suspendu, lundi, les permis d’exportation vers la Turquie de caméras développées au Canada qui auraient été utilisées pour faciliter des frappes aériennes dans le conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

«J’avais dit, suite aux allégations [voulant] que de l’équipement de compagnies canadiennes aurait pu être exporté et se retrouver sur la scène de ce conflit-là, que je n’hésiterais pas soit d’annuler les permis d’exportation, soit de les suspendre», a dit le ministre des Affaires étrangères, François Philippe Champagne, lundi.

La Turquie soutient l’Azerbaïdjan dans le conflit qui connaît une escalade de violence dernièrement, dans le Haut-Karabakh. Un récent rapport de l’ONG Project Ploughshares allègue que des capteurs électro-optiques de l’entreprise ontarienne L3Harris WESCAM seraient utilisés par la Turquie sur des drones afin de mener des opérations militaires.

Une enquête d’Affaires mondiales avait déjà été déclenchée sur ces allégations, mais Ottawa a décidé, lundi, de suspendre des dizaines de licences d’exportation relativement à cette technologie.

«Pour les Canadiens et les Canadiennes, c’est pour leur rappeler que le système de permis d’exportation de biens canadiens à l’étranger est un des plus robustes au monde, a affirmé M. Champagne. Le Canada fait partie du Traité sur le commerce des armes alors je prends l’engagement [...] de non seulement respecter la loi et l’esprit de la loi, mais aussi les plus hauts standards.»

Le ministre doit se rendre en Europe prochainement pour discuter avec les alliés du Canada de la voie à suivre pour une désescalade dans le Haut-Karabakh, région séparatiste du Caucase du Sud.

Si le cas des caméras WESCAM pourrait rappeler celui des blindés exportés en Arabie Saoudite et longtemps soupçonnés d’avoir servi contre des civils, M. Champagne n’y voit pas de parallèle.

Le Canada a lancé, à la fin 2018, une révision de ses permis d’exportation de matériel militaire vers cette puissance pétrolière dans la foulée de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Kashogi. En avril dernier, après un an et demi d'examen, le gouvernement Trudeau a annoncé la fin du moratoire sur tout nouveau permis d’exportation de matériel militaire à Riyad.

«Pour chaque permis qui est demandé, il y une analyse au cas par cas qui est faite. Quel équipement on veut exporter? À qui on veut l’exporter? Qui est le client final? Quelle est l’utilisation? C’est dans ce cadre-là de la loi qu’évidemment on prend la décision d’émettre ou non des permis, en se réservant toujours le droit de les suspendre et de les annuler», a précisé M. Champagne lundi.