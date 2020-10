Idris Elba fera face à un lion dans un film à suspense nommé Beast, réalisé par Baltasar Kormakur, selon The Hollywood Reporter.

Si les détails du scénario sont encore gardés secrets, le film devrait avoir une ambiance proche de The Shallows, sorti en 2016, dans lequel on retrouvait Blake Lively, jouant une surfeuse harcelée par un requin.

L'idée vient de Jaime Primak-Sullivan, et le scénario a été écrit par Ryan Engle, qui a notamment travaillé sur Rampage, avec Dwayne Johnson.

Idiris Elba et Baltasar Kormakur ont déjà expérimenté le genre du thriller, notamment dans The Mountain Between Us, pour l'acteur britannique. Le réalisateur, quant à lui, a réalisé Everest, en 2015, et Adrift, en 2018.

Idris Elba sera également bientôt à l'affiche de Concrete Cowboy.