La ministre Roy interpellée sur la protection de l’église Saint-Charles-de-Limoilou

Les membres du comité de sauvegarde de l’église Saint-Charles-de-Limoilou et le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, demandent à la ministre de la Culture Nathalie Roy d’intervenir pour classer ce monument historique.

Une demande de classement, visant à inscrire l’église centenaire au Registre du patrimoine culturel, sera déposée officiellement mardi matin au ministère de la Culture par la Société historique de Limoilou, le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou et l’organisme Espaces d’initiatives qui planche sur un projet de conversion du bâtiment depuis plusieurs années.

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a fait parvenir une lettre à la ministre Roy lundi matin, disant appuyer cette demande de classement. Dans sa missive, le député rappelle que l’église ne bénéficie actuellement d’aucune protection légale. Elle a été fermée au culte en 2012 et la fabrique veut s'en départir en raison des coûts d’entretien élevés.

Afin d’assurer sa conservation et sa mise en valeur, «je vous demande donc d’émettre un avis de classement le plus rapidement possible en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel», écrit le député. Ce dernier rappelle que la Ville de Québec lui a attribué la cote «exceptionnelle» pour sa valeur patrimoniale.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec avait également noté, dans son évaluation du bâtiment, que l’église Saint-Charles «est tout à fait remarquable par la richesse et la qualité de son architecture et de ses ornements intérieurs» et qu’elle «représente certainement un héritage patrimonial unique en ce qui a trait à l’art religieux du Québec», souligne Sol Zanetti.

«Rappelons qu’en 2019-2020, une autre église du quartier Vieux-Limoilou, l’église Saint-François-d’Assise, a été démolie. Cette démolition a porté atteinte à l’identité collective du quartier et a déclenché de vives réactions chez les citoyens et les citoyennes. Le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou veut à tout prix éviter que ce scénario se répète», ajoute-t-il.

En quête d’une protection «durable»

Le président du conseil de quartier, Raymond Poirier, se réjouit de l’appui de la Ville de Québec et des déclarations récentes du maire Régis Labeaume qui a indiqué qu’il n’autoriserait jamais un changement de zonage afin de permettre la démolition de l’église et la construction, par exemple, d’un projet immobilier en lieu et place.

Toutefois, rappelle M. Poirier, les administrations municipales sont «éphémères», d’où la demande de classement pour assurer la préservation de l’église à long terme. «L’idée, c’est d’aller chercher une protection durable dans le temps. Ça nous a semblé être dans les premières actions à entreprendre pour offrir un statut juridique au bâtiment», a-t-il confié en entrevue.

Rappelons que la fabrique Saint-François-de-Laval, propriétaire de l’église, se donne un an pour explorer ses diverses options. Le statu quo ne peut plus durer, avait-on clairement exprimé récemment en raison des frais d’entretien annuels qui s’élèvent à plus de 80 000 $.

L’organisme Espaces d’initiatives planche depuis 2015 sur un projet de transformation de l’église en «laboratoire d’innovations sociales» avec des espaces de travail partagés notamment, une grande publique intérieure et un café-bistro pour redonner les lieux à la communauté. Même si la fabrique envisage de lui céder l’église pour la somme symbolique de 1 $, l’organisme peine à boucler le financement de son projet et n’aurait pas les moyens, à l’heure actuelle, de payer les frais fixes pour le chauffage et les assurances.