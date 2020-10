Le jour où Jennifer Aniston a failli arrêter sa carrière

L’actrice américaine Jennifer Aniston a presque renoncé à jouer après une mauvaise expérience en participant à un film «non préparé».

Bien que la star de Friends n'ait pas donné de nom au film, elle a critiqué l'approche de la production, révélant que le scénario n'était même pas terminé et que le projet l'avait épuisée.

«Ces deux dernières années, (abandonner le métier d'actrice) m'a traversé l'esprit, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant», a-t-elle déclaré à Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes dans le podcast SmartLess.

«C'était après un travail que j'avais terminé, et précise la star, c'était un projet non préparé». Elle avoue avoir alors avoir pensé: «Plus jamais, plus jamais».

Pour l’actrice, l'expérience a été tellement mauvaise qu'elle a même envisagé de quitter Hollywood pour prendre le travail de ses rêves, celui de designer d'intérieur.

Cependant, bien qu'elle ait hésité à donner le nom du film qui l’a déçue, elle a révélé que l'expérience décevante s'est déroulée avant qu'elle ne décroche son rôle nommé aux Emmy Awards dans la série télévisée The Morning Show, l'année dernière.

Au cours des deux dernières années, Jennifer Aniston a joué dans le thriller comique Murder Mystery et la comédie Dumplin', ainsi que dans le drame de guerre The Yellow Birds. Lequel est visé? Les paris sont ouverts.