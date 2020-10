Nouvelles mesures sanitaires: «c’est un rendez-vous manqué», juge Diane Lamarre

L’annonce du resserrement des mesures sanitaires dans les écoles secondaires situées en zone rouge, dont le port du masque en tout temps sur le terrain des écoles, mais également l’école à distance un jour sur deux fait fortement réagir l’experte en santé de LCN Diane Lamarre.

Selon elle, le gouvernement a oublié dans cette annonce de responsabiliser et d’impliquer les jeunes dans ces décisions.

«Je vous avoue que je pense que le port du masque aurait dû être appliqué plus tôt, et qu’on aurait d’évaluer cette mesure-là. Une journée sur deux à l’école, on a beau dire qu’on renforce la présence policière autour des écoles, les jeunes vont quand même vouloir se rassembler après les cours, où on est sans aucune supervision, encadrement, ni encouragement à avoir les bonnes attitudes», souligne la professeure et pharmacienne.

Au lieu de contraindre ces jeunes qui ont 14, 15 et 16 ans, elle croit qu’il aurait fallu plutôt les mobiliser.

«Quand j’entends le ministre dire ''on va engager des surveillants supplémentaires''... Pourquoi on ne responsabilise pas ces jeunes-là et pourquoi on ne désigne pas à tour de rôle un représentant qui va superviser les autres jeunes? On va créer de cette façon un engagement personnel à respecter les mesures. Plutôt que de les immobiliser, on aurait dû les mobiliser. C’est un rendez-vous manqué dans les mesures! On veut absolument que les jeunes restent passifs! Ce n’est pas dans leur ADN, ils ont besoin de bouger, de se sentir utile. On manque ce rendez-vous décision après décision, je trouve ça bien dommage», dénonce l’ex-politicienne.

Elle considère que le port du masque obligatoire est efficace et qu’il a fait ses preuves.

«Portons-le, portons-le toujours et de façon rigoureuse. Pourquoi attendre à jeudi pour imposer ces mesures-là? On perd six jours! Déjà vendredi on nous annonçait quelque chose pour lundi! On est en éclosion, c’est majeur, on peut prendre des semaines à récupérer», juge-t-elle.

Elle considérément notamment que le port du masque devrait être appliqué dès maintenant en zone orange, avant qu’il ne soit trop tard.

«On dirait qu’on est toujours en train d’essayer de réparer les pots cassés, plutôt que d’empêcher que les pots ne se cassent! Il faut changer cette approche. On court derrière le virus!»

