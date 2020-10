Party en plein confinement: le SPVL remet trois constats

Malgré les multiples avertissements du gouvernement d’éviter les rassemblements et le nombre de cas de COVID-19 sans cesse croissant, trois jeunes hommes de Lévis ont reçu des constats d’infraction après avoir participé à un party, samedi.

Les faits ont commencé vers 23 h 46, samedi soir, alors qu’un citoyen a signalé un rassemblement festif près de chez lui. Le party avait lieu sur la rue Picasso, dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome.

«À leur arrivée, les policiers ont constaté la présence de beaucoup de monde et ont entendu de la musique forte», explique le porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Jean-Sébastien Levan.

Selon le porte-parole, le responsable des lieux a refusé de laisser entrer les policiers. Ces derniers ont fait de la sensibilisation et le responsable de l’endroit a assuré les policiers qu’il mettrait un terme au rassemblement.

Toutefois, les agents du SPVL sont demeurés à proximité afin de s’assurer que tout le monde quitterait l’endroit, ce qui ne s’est pas produit.

«Les policiers sont retournés pour encore faire de la prévention», explique M. Levan.

Finalement, certaines personnes sont parties. Le porte-parole ne peut indiquer le nombre de personnes qui se trouvaient à l’intérieur de la résidence, mais il confirme qu’ils étaient plusieurs à ne pas demeurer à cette adresse.

Après la deuxième intervention, le SPVL a remis trois constats d’infraction pour non-respect de la Loi sur la santé publique en lien avec la COVID-19. Il s’agit des constats portatifs annoncés récemment.

Les récalcitrants étaient dans la vingtaine. Les montants des constats émis n’ont pas été précisés. Toutefois, selon l’annonce du gouvernement, ces constats d’infraction sont de 1000$, plus les frais.

Du côté de Lévis, Gaétan Drouin, coordonnateur adjoint des mesures d’urgence, a affirmé lundi matin, en point de presse, que le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a réalisé 54 interventions (dont trois dans des résidences privées). Quatorze avis verbaux ont été transmis et aucun télémandat (pour entrer dans des résidences privées) n’a été demandé. En tout, il y a 25 appels de citoyens à la ligne d’information pour demander le soutien des services policiers.

«On vise vraiment la sensibilisation au niveau de la population lévisienne. On note une excellente collaboration auprès des forces de l’ordre. On encourage notre population à maintenir les bons comportements et à être exemplaire», s’est félicité M. Drouin.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla