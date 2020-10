Qui va faire marcher les appareils?

On ne craint désormais plus de manquer d’appareils pour faire face à la deuxième vague de la COVID-19. On craint maintenant... de manquer de personnel pour les faire fonctionner.

Selon les documents obtenus par notre Bureau d’enquête en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, Québec a commandé 601 ventilateurs et appareils d’assistance respiratoire pour une facture de plus de 12 millions $. De ce nombre, 470 ont déjà été livrés, et 90 ont été prêtés par Ottawa, qui gère une réserve nationale d’équipements d’urgence.

Ces appareils servent à oxygéner les patients avec de graves difficultés respiratoires causées par le coronavirus.

Le ministère de la Santé estime que les hôpitaux en ont commandé 900 autres pour un total de 1500. On compte donc maintenant près de 3500 appareils de ventilation pour les patients les plus malades.

Inquiétudes

L’anesthésiologiste Jean-François Courval se montre satisfait du nombre d’appareils disponibles partout au Québec. Au printemps, il avait fait part de ses inquiétudes d’en manquer en voyant la situation catastrophique qui sévissait en Italie, où le personnel soignant devait choisir qui il allait sauver.

« Les équipements m’inquiètent moins que l’ensemble du personnel pour répondre à la demande. Il faut protéger nos équipes en minimisant le risque d’éclosions [dans les établissements] », indique le médecin.

Les soins intensifs où sont admis les patients qui ont besoin de ventilation sont particulièrement à risque.

Manque de lits

C’est le cas à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où l’on compte de 16 à 17 lits, alors qu’il en faudrait idéalement 25 pour desservir la population.

« C’est très inquiétant », indique le Dr François Marquis.

« Si une infirmière de nuit donne sa démission, on perd deux lits », dit-il.

Le Dr Michel de Marchie, spécialiste en soins intensifs, abonde dans le même sens. « Il y a un stress accru et les gens sont exténués. »

Selon lui, des équipements comme l’ECMO nécessitent beaucoup de personnel, ce qui fait qu’ils sont peu utilisés pour traiter les patients atteints de la COVID-19.

Les hôpitaux optent surtout pour les ventilateurs mécaniques et certains appareils d’assistance respiratoire comme le CPAP. Les appareils de type Optiflow, où l’oxygène est envoyé par une sonde nasale, sont aussi prisés pour traiter ces patients.

– Avec Marie Christine Trottier et Jules Richer

Au plus fort de la crise, le 12 mai, on comptait 1866 personnes hospitalisées et 194 aux soins intensifs.