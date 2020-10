Alerte COVID: QS et le PQ refusent d’encourager son téléchargement

Contrairement aux libéraux et au gouvernement, péquistes et solidaires demeurent toujours aussi méfiants envers l’application Alerte COVID, au point de refuser d’en encourager le téléchargement.

«Pour le moment, nous, on est sceptiques sur l'utilité de cette application-là, donc non, on n'est pas en mesure aujourd'hui de dire: C'est la solution, téléchargez-la», a déclaré mardi le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Malgré l’appel lancé lundi en conférence de presse par le premier ministre François Legault, M. Nadeau-Dubois préfère même s’abstenir d’installer, sur son téléphone, l’application fédérale de notification d’exposition à la COVID-19.

«Moi, je ne l'ai pas encore téléchargée. Je n'exclus pas de le faire, mais, pour le savoir, pour prendre cette décision-là, on a besoin d'être rassurés par la Santé publique», a-t-il indiqué.

Le PQ plaide pour le «libre choix»

Pour sa part, le chef parlementaire péquiste, Pascal Bérubé, a plaidé de façon répétée pour le «libre choix».

Le Parti québécois déposera d’ailleurs une motion, au Salon bleu, visant à s’assurer que tous les Québécois soient libres d’utiliser ou non l’application du gouvernement fédéral.

Le leader parlementaire péquiste Martin Ouellet a rappelé que cet été, plusieurs experts ont exprimé des réserves quant à l’efficacité et la fiabilité de ce genre d’application.

«Donc, si ce n'est pas efficace, si ce n'est pas utile, qu'est-ce que c'est? C'est un gadget, a tranché M. Ouellet. Cela étant dit, nous, notre devoir, c'est de s'assurer que les gens qui veulent la télécharger, il faut qu'ils soient libres de le faire.»

Aussitôt adoptée par les libéraux

Du côté du Parti libéral du Québec, on considère que la plupart des enjeux qui avaient été soulevés en commission parlementaire ont depuis été réglés.

La chef libérale, Dominique Anglade, a d’ailleurs téléchargé l’application aussitôt que le premier ministre a demandé de le faire.

«Je recommande à tout le monde de suivre les règles sanitaires et de télécharger l'application», a soutenu la chef de l’opposition officielle.

«De notre côté, on l'a téléchargé pour s'assurer qu'on ne fait pas partie du problème, mais plutôt de la solution, pour s'assurer qu'un maximum de Québécois l'ont téléchargé», a indiqué la députée libérale Marwah Rizqy, en rappelant que plus de gens utilisent l’application, plus elle est efficace.