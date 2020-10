Application Alerte COVID: face à l’opposition, Québec tente de rassurer

Disponible depuis lundi dans la province, nombreux sont les Québécois qui sont montés au front contre l’application Alerte COVID, craignant que leurs données personnelles soient partagées.

En entrevue au Québec Matin mardi, le ministre de la Transformation numérique gouvernementale a rappelé une fois de plus que l’application est sécuritaire.

«Cette application-là on l’a testé sous toutes ses coutures et au niveau de la protection des renseignements personnels, il n’y a vraiment aucun danger pour la simple et bonne raison qu’elle n’utilise pas les renseignements personnels», a-t-il réitéré.

Mais face à cette inquiétude, le ministre aura un grand travail à faire pour convaincre la population de souscrire à cette nouvelle mesure pour endiguer la pandémie.

«Je pense aussi que cette application-là peut avoir un impact important sur la lutte à la pandémie. Je pense surtout aux jeunes qui sont actuellement peut-être un peu plus dans la zone de propagation», indique M. Caire, bien conscient que les jeunes sont les principaux utilisateurs de téléphones intelligents.

Faux sentiment de sécurité, faux positif et engorgement inutile des files d’attente dans les cliniques de dépistage sont au nombre des arguments énumérés par les opposants de la nouvelle mesure.

«Par rapport aux bénéfices, l’inconvénient, il est mineur», fait valoir Éric Caire.

Reste que pour être efficace, un maximum de personnes devra y adhérer.