Deux individus accusés de menace de mort contre Legault et Arruda

Deux hommes de la région de Québec qui auraient menacé le premier ministre François Legault et de le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda ont vu des accusations de menace de causer la mort être déposées contre eux, mardi, au palais de justice de Québec.

Au début du mois d’août, Daniel Gauthier, 62 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval avait été arrêté par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs pour avoir tenu sur les réseaux sociaux des propos menaçants à l’endroit de François Legault et du docteur Horacio Arruda.

L’homme, qui a déjà été condamné il y a plus de vingt ans pour une conduite avec les facultés affaiblies avait été interrogé par les policiers puis libéré sous promesse de comparaître.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Représenté par son avocate, Me Sophie Dubé, on reproche au sexagénaire d’avoir, entre le 14 et le 15 juillet dernier, «sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à François Legault, Horacio Arruda, Christian Dubé», ainsi qu’à d’autres membres du Parlement de Québec. Il reviendra devant le Tribunal le 7 décembre prochain.

Un autre individu, Dale Tendland qui lui brillait par son absence au moment de sa comparution, a également vu la procureure du Bureau de la grande criminalité porter contre lui une accusation de menace de causer la mort ou des lésions corporelles au premier ministre et au Dr Arruda.

Ne sachant pas trop les raisons qui motivaient l’absence de son client, Me Pierre Desruisseaux -qui représente aussi l’homme en Cour municipale pour un dossier de voies de fait simple- a demandé au président du Tribunal de reporter le dossier de son client à jeudi pour officialiser sa comparution.

Le juge Pierre L.Rousseau a toutefois précisé que si Tendland brillait une fois de plus par son absence, un mandat d’arrestation serait lancé contre lui. Les propos menaçants reprochés à l’homme de 36 ans seraient survenus le 7 juillet dernier.