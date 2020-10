Les pédiatres se sont levés contre le durcissement des mesures sanitaires à l’endroit des jeunes du secondaire en zone rouge, jusqu'à parler d’une «génération sacrifiée». Ce terme peut néanmoins faire sourciller les principaux intéressés, les jeunes.

Malgré le port du masque en tout temps, les cours virtuels un jour sur deux pour les élèves de 4e et 5e secondaire et les activités parascolaires et sportives annulées, Félix Trudeau St-Cerny est prêt à accepter le «sacrifice».

«Il n'y a personne qui aime ça, mais quand on parle de "sacrifier une génération", c’est vraiment trop!», nuance l’élève en 5e secondaire en entrevue avec Denis Lévesque.

L'animateur soutient que l’éclatement de la bulle est trop souvent observé dans les cours d’école et Félix Trudeau St-Cerny abonde dans le même sens.

«Le midi, ils nous proposaient de rester dans la classe mais au bout de plusieurs heures à l’intérieur, on décidait de sortir et c’est vrai que les bulles pétaient», avoue le jeune homme, qui remarque que les rassemblements se faisaient surtout autour des tables à pique-nique.

Même si les récents bilans font état de hausses considérables de cas de COVID-19 dans l’ensemble de la province, l’élève ne se laisse pas abattre.

«Le moral n'est pas génial, mais on est un mois après la rentrée et on a déjà pu revoir des gens qu’on n'a pas vu depuis des mois», confie-t-il.

Voyez l'entrevue complète de Félix Trudeau St-Cerny à l'émission Denis Lévesque