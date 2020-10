Gyms fermés, masques à l'école; comment s'y retrouver

Dès jeudi, les règles seront resserrées dans les établissements scolaires qui se trouvent en zone rouge. Les activités sportives sont aussi affectées par ces nouvelles mesures qui doivent être en vigueur jusqu’au 28 octobre.

Pourrez-vous assister à votre cours de yoga? Et votre match de tennis avec le collègue? Les journées de votre plus vieux en secondaire 4, comment se passeront-t-elles?

• À lire aussi: Des élèves du secondaire obéissants

• À lire aussi: Masque obligatoire en tout temps au secondaire et fermeture des gyms

Voici un tour d’horizon pour vous y retrouver.

L’ÉCOLE EN ZONE ROUGE

-Les élèves du secondaire doivent porter un masque en tout temps, que ce soit dans la cour de l’école, dans les corridors, à la cafétéria et dans les classes

-Le port du masque de procédure devient obligatoire pour l’ensemble du personnel scolaire dans les zones communes, incluant les salles du personnel

-Les élèves de 4e et 5e secondaire ne se rendront physiquement à l’école qu’un jour sur deux, le reste de l’enseignement se fera à distance

-Les élèves qui sont en classe spécialisée seront présents tous les jours à l’école

-Les activités parascolaires et les sports interscolaires seront suspendus

-Les programmes de sports-études et arts-études pourront se poursuivre, mais la distanciation devra être respectée entre les enfants qui ne proviennent pas de la même bulle-classe

-L’heure du dîner se fera en classe ou dans la cafétéria en respectant le groupe-classe et la distanciation de deux mètres devra être respectée lorsque plusieurs groupes-classes se trouvent au même endroit

-Cégeps et universités devront appliquer dès jeudi le «protocole d’urgence» qui prévoit un enseignement à distance le plus possible

LE SPORT EN ZONE ROUGE

-Aucune activité sportive organisée ne sera permise

-Les salles d’entraînement, les gyms, devront fermer leurs portes

-Les cours de groupe, comme les cours de yoga, doivent être suspendus

-Les personnes ne vivant pas sous le même toit qui pratiqueront un sport en duo devront respecter la distanciation de deux mètres

-Les matchs amicaux ou compétitifs seront interdits, autant dans les ligues scolaires, associatives que privé