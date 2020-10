Hausse des cas dans la MRC des Appalaches

Les cas de la COVID-19 sont en progression depuis quelques semaines dans la MRC des Appalaches, où la principale municipalité est Thetford Mines.

Mardi, on dénombrait 16 nouvelles personnes infectées pour un total de 70 depuis le début d'octobre. De plus, la santé publique a malheureusement rapporté un dixième décès: une personne âgée résidant au CHSLD Denis Marcotte de Thetford Mines.

On a aussi procédé à la fermeture de la classe de cinquième et sixième année à l'école primaire l'Arc-en-ciel, dans le secteur de Robertsonville.

Des éclosions ont touché plusieurs milieux d'hébergement. C’est le cas de la résidence Accès Santé Services Plus avec six cas actifs chez ses bénéficiaires. Il y a aussi le centre hospitalier de Thetford Mines, où l'on dénombre moins de cinq personnes infectées chez les usagers et travailleurs, et l'hôtellerie Nouvel Âge où 19 résidents ont contracté le virus depuis vendredi.

La situation ne s'améliore guère en milieu scolaire.

Quatre groupes ont été fermés ces derniers jours à la polyvalente, ce qui porte à neuf le nombre en l'intervalle de trois semaines. Les élèves de deux classes bulle de l'école primaire Saint-Noël ont aussi été renvoyés à la maison en isolement, en raison de nouveaux cas.

Cette transmission communautaire active a amené une quinzaine de médecins à se regrouper pour réaliser une vidéo de sensibilisation. Ce message se veut un cri du coeur. Par sa diffusion sur les réseaux sociaux, ils souhaitent conscientiser la population, à l'importance du respect des règles sanitaires.