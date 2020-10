Ils se moquent des anti-masques et reçoivent des menaces de mort

Depuis que leur identité est connue, les administrateurs de la page satirique «Les illuminés du Québec» sont la cible de menaces de plus en plus violentes de la part des militants anti-masques dont ils caricaturent les propos.

«J’ai reçu une image de nœud coulant par messagerie personnelle», a raconté Nick Dénommée, un des administrateurs de la page Facebook qui cumule environ 21 500 abonnés.

Depuis qu’il s’est affiché dans La Presse le 26 septembre pour parler du contenu qu’il crée sur «les Illuminés du Québec», il reçoit des menaces personnelles qui dépassent ce à quoi il s’attendait. Sa page, créée en mars dernier pour se moquer d’une minorité «d’illuminés», est désormais l’ennemie désignée des complotistes du Québec, a-t-il affirmé.

Il a notamment reçu des menaces écrites prétendant qu’un motard est à sa recherche pour lui régler son compte. Un anti-masque notoire lui a même dédié une vidéo de 21 minutes dans laquelle «il demande que je sois arrêté, jugé et enfermé parce que je suis dangereux pour le Québec», a fait savoir Nick Dénommée.

Les autres administrateurs de la page n’ont pas été épargnés non plus. L’un d’eux a reçu par messagerie le numéro de son ancienne adresse comme preuve que des anti-masques étaient à sa recherche.

L’escalade entre les complotistes et les autorités a déjà poussé les administrateurs des «Illuminés du Québec» à faire appel à la police.

«Un gars menaçait Arruda de façon très claire sur les réseaux. Nous on a appelé la Sûreté du Québec et on a eu confirmation qu’il a été arrêté», a raconté Nick Dénommée.

Devant ces nombreux affronts, les administrateurs restent de glace et ne cesseront pas de satiriser des complotistes.

«Je peux m'amuser à faire des capsules sans avoir à me cacher le visage. Mais c'est clair qu'on va recevoir d'autres menaces. C'est inévitable», a constaté Mike Sheno, l’un des administrateurs.

Quand le passe-temps devient une lutte

Surveiller les anti-masques est devenu un hobby beaucoup plus prenant qu'avant pour les administrateurs bénévoles de ces pages.

«L’observatoire des délires conspirationnistes du Québec», une autre page engagée dans la lutte contre les complotistes, reconnait que les anti-masques sont de plus en plus nombreux et influents. Sa page, fondée le 15 juillet 2020, a vu le jour précisément parce que la menace des anti-masques commençait à prendre de l’ampleur.

Sébastien, l’administrateur de «L’observatoire» publie ces jours-ci un guide virtuel intitulé «Comment aider un proche happé par les mythes complotistes» pour que ses abonnés combattent la pensée conspirationniste.

Le guide donne notamment des outils pour amener ses proches à réfléchir à leurs idées, sans toutefois les brusquer ou créer une confrontation qui risquerait de les éloigner de façon permanente.

Il cherche à publier du contenu plus sérieux et documenté pour lutter contre «le climat de peur». Il évalue que «si le discours anti-masque ne pogne plus, ça va devenir un discours anti-vaccin. Il faut agir contre ça».