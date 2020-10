L'étau se resserre pour les athlètes

Bien que la Mauricie ne se trouve pas en zone rouge, le calendrier des étudiants athlètes écope malgré tout, les compétitions avec des équipes provenant de secteurs en alerte maximale ayant été annulées.

«Normalement, il y a le camp d'entraînement. Puis, une saison en division deux, ce qui représente huit matchs en saison régulière et les séries éliminatoires. Malheureusement, dans les circonstances, avec les régions en zone rouge, on a eu la chance de seulement faire une seule partie hors concours. Ultimement, le Réseau du sport étudiant du Québec a décidé d'annuler toute la saison. Donc, hier soir, on s'est réuni, les joueurs et les entraîneurs pour effectuer un vote. On voulait connaître l'avis des jeunes sur un arrêt prématuré de la saison», a expliqué l'entraîneur-chef de l'équipe de football masculin du cégep de Trois-Rivières, François Dussault.

Depuis le début de la pandémie, les joueurs continuent les entraînements quotidiens, et ce, malgré l'absence des matchs. Toutefois, la grande inquiétude des jeunes joueurs est l'enjeu du recrutement.

«Pour nous, le football fait partie intégrante de notre quotidien. Chaque jour, du lundi au samedi, on s'entraîne les soirs et il y a les matchs. Tous les joueurs, on se considère comme une famille et là, de voir tout s'arrêter du jour au lendemain, c'est un choc et une déception. D'autant plus qu'on n'a seulement eu une partie pour se prouver, se démarquer. Pour les joueurs qui aspirent être recruté au niveau universitaire, ce n'est pas l'idéal parce qu'en une partie, certains ont moins touché au ballon. Ça engendre une inquiétude, mais heureusement, l'entraîneur a une stratégie», a souligné le joueur Alexandre Dessureault.

Le contexte de la pandémie empêche aussi les joueurs de soccer masculin des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières de défendre leur titre de champion canadien.

«On parle normalement d'une saison universitaire de 12 matchs contre les six universités. Là, avec Montréal et Québec en rouge, on se retrouve avec une seule possibilité et c'est contre une équipe du Club civil de niveau AAA de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui est dans la région. Si les choses ne changent pas d'ici là, on devrait les affronter demain», a détaillé l'entraîneur-chef au soccer masculin des Patriotes de l'UQTR, Shany Black.

Cours privés

Les salles d'entrainement privées n'échappent pas davantage à la COVID-19. Le studio de Robin Roy est historiquement tranquille, alors qu'il a mis sur pause sa session d'automne.

«Avec la zone rouge qui menace la zone orange, je n'ai pas le choix. D'autant plus que la zone orange limite le nombre de participants à seulement 25 personnes par cours, alors qu'habituellement j'en compte une cinquantaine. Comment je peux faire des choix sur les participants pour que les options demeurent intéressantes? Donc, je mets sur pause mes cours et j'espère reprendre mes activités après le 28 octobre, sinon je vais recommencer des séances sur le web. Depuis plus de 20 ans, je répète l'importance du sport dans nos vies et, crois-moi, ça me désole d'arrêter mes cours», a expliqué le propriétaire et fondateur du centre Aérobin.

Du côté du hockey, la Ligue senior AAA du Québec a suspendu le lancement de sa saison qui devait se faire le 30 octobre.