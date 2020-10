Le CH échange Max Domi

Quelques heures avant le repêchage 2020, le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Max Domi et un choix de troisième tour à l’encan amateur de cette année aux Blue Jackets de Columbus contre le joueur d’avant Josh Anderson, mardi.

Celui-ci est un Ontarien de 26 ans qui évolue l’aile droite. En 26 parties en 2019-2020, l’athlète de 6 pi et 3 po et 222 lb a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points. Il a d’ailleurs vu sa saison prendre fin en décembre, en raison d’une blessure à une épaule. Il a d’ailleurs été opéré en mars.

Anderson avait été un choix de quatrième tour (95e au total) des Blue Jackets en 2012. Il a connu sa meilleure campagne dans la Ligue nationale en 2018-2019, lui qui avait obtenu 47 points (27 buts et 20 aides) en 82 rencontres.

De son côté, Domi était un membre du CH depuis le 15 juin 2018. Il avait été obtenu des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk. Après une excellente saison de 72 points, dont 28 buts, à sa première année à Montréal, le joueur de centre a connu une baisse de régime en 2019-2020. En effet, il a touché la cible à 17 reprises et fourni 27 mentions d’aide pour 44 points en 71 rencontres.

Domi et Anderson deviendront joueurs autonomes avec compensation vendredi prochain.