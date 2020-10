Une start-up californienne ouvre un bureau à Montréal; une trentaine d'emplois créés

En pleine pandémie, la start-up californienne Peritus.ai qui a mis au point une techno pour réinventer le service à la clientèle ouvre un bureau à Montréal, ce qui devrait créer une trentaine d’emplois.

« Avec la pandémie causée par la COVID-19, on constate le besoin croissant d’interactions sans contact, où les consommateurs préfèrent avant tout une expérience d'assistance numérique et personnalisée », a indiqué par communiqué Robin Purohit, fondateur et PDG de Peritus.ai.

Ces trois prochaines années, une trentaine seront créés dans la métropole. Mardi, le PDG de Peritus.ai s’est dit heureux d’ouvrir une antenne au Québec.

« Étant Canadien, je savais déjà tout ce que Montréal pouvait offrir et j’étais impatient d’investir dans mon pays d’origine. Avec l’ouverture de ce nouveau bureau, notre entreprise offre une occasion unique aux experts montréalais de travailler sur un produit concret qui peut révolutionner la façon dont nous gérons le service à la clientèle », a -t-il ajouté.

Pour sa part Stéphane Paquet, PDG de Montréal International a rappelé que la région montréalaise continue de se positionner comme une place de choix pour les investisseurs étrangers, ce qui est positif pour le Québec.

« Ces dernières années, la métropole a su tisser des liens porteurs avec les entreprises technologiques de la Californie. La preuve : nous avons appuyé des investissements de plus d’un milliard de dollars en provenance de cet État, et ce, depuis 2015 seulement», a-t-il conclu.