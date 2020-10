Basse-Côte-Nord: un pas de plus vers le prolongement de la 138

Le projet de prolongement de la route 138, en Basse-Côte-Nord, vient de franchir une nouvelle étape avec la publication d’un appel d’offres concernant l’étude de reconnaissance des sols.

On l’a vu l’été dernier, plusieurs touristes québécois se sont rendus jusqu’au bout de la route 138, à Kegaska, pour enrichir leur collection d’autoportraits. Dans quelques années, ils pourront peut-être rouler jusqu’à Blanc-Sablon, avec un arrêt à Harrington Harbour – lieu de tournage du film La Grande Séduction –, un projet de 100 M$ réclamé par les élus de la Côte-Nord depuis des lustres.

Le contrat qui vient d’être publié sur le site du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec consiste «en la réalisation d’une étude de reconnaissance des sols pour la préparation de projets relatifs aux infrastructures routières dans le cadre du projet du prolongement de la route 138».

La zone d’intervention visée par le contrat couvre deux tronçons de la Basse-Côte-Nord, soit entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort. Ces deux tronçons ne sont pas reliés à la route 138 existante et totalisent une longueur d’environ 300 km.

«De plus, ces deux tronçons sont reliés aux deux autres tronçons pour lesquels la conception est très avancée», mentionne-t-on dans l’appel d’offres.

Le mandat qui sera accordé servira à alimenter l’Étude d’opportunité qui est en cours. Près de 5000 résidents sont répartis dans cinq municipalités. La population de la Basse-Côte-Nord doit compter sur des services maritimes et aériens pour subvenir à ses besoins en approvisionnement, ainsi que sur la Route blanche en saison hivernale.

Les firmes intéressées ont jusqu’au 4 novembre prochain pour soumissionner.