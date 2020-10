Colisée éclaboussé: Lévesque répond au vérificateur général

Les critiques du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières vis-à-vis du nouveau colisée en construction ulcèrent l'ex-maire Yves Lévesque.

Selon M. Lévesque, le vérificateur général de la Ville ne devrait pas pointer l'absence d'étude de rentabilité dans son rapport, puisque rien n'est rentable dans une ville.

«Ce n'est pas vrai qu'une équipe, que ce soit junior majeur ou de la East Coast League, va payer les frais d'un colisée. Ce n'est pas vrai qu'un aréna se paye par l'inscription des jeunes au hockey, a souligné l'ancien maire, en réaction aux propos du vérificateur général Jacques Bergeron.

Ce dernier a souligné l'absence d'étude de marché ou de rentabilité pour le projet de 60 millions $ et a rappelé qu'aucune équipe de hockey ne s'était engagée à y jouer.

«C'est certain qu'un centre comme ça n'est pas nécessairement un centre à profit. Mais il faut quand même qu'il y ait une forme d'activité pour le rendre occupationnel», a commenté le vérificateur général.

«Si on fait des études de rentabilité, on ne fera plus rien dans une municipalité. C'est sûr que dans une ville, il n'y a rien de rentable. La Salle Thompson: pas rentable. Les musées ne sont pas rentables», a répliqué Yves Lévesque, qui avait approuvé le projet alors qu'il était à la mairie.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a reçu les critiques du vérificateur général, mais n'entend pas tout changer du jour au lendemain. Il s'est rangé derrière les décisions de son prédécesseur.