Débat vice-présidentiel aux États-Unis: le plexiglas ne suffira pas contre la Covid-19

Deux hautes vitres en plexiglas ont été installées entre les sièges du vice-président américain Mike Pence et de la sénatrice démocrate Kamala Harris pour leur débat télévisé de mercredi, mais ces parois ne les protègeront pas d'une éventuelle contamination à la Covid-19 par des particules en suspension dans l'air, selon les experts.

Aux dernières nouvelles, aucun des deux candidats à la vice-présidence n'a été testé positif au coronavirus, mais puisqu'ils n'ont a priori pas prévu de porter de masques, le risque d'une contagion ne peut être totalement exclu. La contamination de Donald Trump a poussé les organisateurs à installer les parois.

Les spécialistes des virus respiratoires avertissaient que ces vitres n'arrêteraient que les plus grosses gouttelettes et les postillons, et pas les microgouttelettes qui peuvent flotter des minutes ou des heures dans l'air, appelées aérosols, que chacun émet en respirant et en parlant et qui contiennent aussi des particules virales.

Initialement mise en doute, cette voie aérienne de contagion a été reconnue officiellement lundi par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), après la publication de multiples études réalisées depuis le début de la pandémie.

«Les particules en aérosols peuvent facilement contourner les vitres», dit à l'AFP le professeur de santé environnementale Donald Milton, de l'université du Maryland.

L'expert a envoyé une lettre avec une collègue à la commission organisant le débat pour recommander l'installation de ventilateurs avec filtres à air bon marché, sans réponse.

Le débat de 90 minutes aura lieu dans le théâtre de l'université de l'Utah à Salt Lake City, le Kingsbury Hall, un bâtiment des années trente très haut de plafond.

Le grand volume de la salle aidera à diluer tout coronavirus éventuellement émis par les candidats. Après la contamination de Donald Trump, Mike Pence a dit qu'il avait été testé négatif, et il ne l'aurait pas vu depuis mardi dernier.

Le problème, explique Jelena Srebric, professeure d'ingénierie mécanique à l'université du Maryland et cosignatrice de la lettre, est que «la concentration du pathogène (si un occupant excrète du virus) va augmenter avec le temps d'occupation».

Les systèmes de climatisation, en eux-mêmes, ne sont généralement pas conçus pour filtrer l'air des microbes, pointe-t-elle.

Les deux scientifiques ont proposé une solution peu chère, à partir d'articles achetables en magasins de bricolage: un ventilateur scotché à un filtre à air HEPA posé de chaque côté de chaque candidat, solution peu élégante mais qui filtrerait l'air de chacun. Leurs expériences ont montré que cela pouvait réduire de 50% la concentration de particules dans l'air.

Dans tous les cas, dit Donald Milton, Kamala Harris et Mike Pence devraient porter un masque.

«Le problème est que des millions d'Américains vont se dire en regardant le débat qu'on peut se protéger des contaminations en intérieur par aérosols avec une vitre en plexiglas», a regretté Shelly Miller, experte des aérosols à l'université du Colorado à Boulder, sur Twitter.