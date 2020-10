Deuxième vague de la pandémie: Lowe's offrira une autre prime de remerciement

Pour soutenir ses travailleurs en première ligne durant la deuxième vague de la pandémie, le détaillant Lowe's, propriétaire des enseignes RONA et Réno-Dépôt, offrira une nouvelle prime de remerciement.

Mercredi, le géant spécialisé dans la vente de matériaux de construction a annoncé qu’il fera en octobre un chèque à tous les travailleurs à temps plein, à temps partiel et saisonniers dans ses établissements.

Les employés à temps plein recevront 300$, tandis que ceux à temps partiel et saisonniers toucheront 150 $. La prime temporaire de 2 $/heure accordée d’avril à juillet ne sera toutefois pas de nouveau offerte.

Précisons que pour les marchands affiliés indépendants de la chaîne sous la bannière RONA, chaque direction sera responsable de prendre la décision si cette nouvelle prime de remerciement sera offerte ou non à ses salariés.

«Depuis mars, nos équipes travaillent sans relâche pour répondre aux besoins de nos clients et de nos communautés, en faisant preuve d'un dévouement et d'une résilience extraordinaires alors que nous continuons de faire face à une situation qui change notre façon de travailler et de nous entraider», a indiqué dans un communiqué le président Tony Hurst.

Lowe's, qui compte plus de 470 points de vente à travers le Canada, est l’un des premiers détaillants au pays qui annonce une nouvelle prime en raison de la deuxième vague de la pandémie.

Pas encore d’annonce

À la fin septembre, Le Journal écrivait que les géants de l’alimentation étaient plutôt discrets quant à un possible retour des primes temporaires en guise de reconnaissance pour leurs employés.

Les enseignes Empire (Sobeys) et Loblaw s’étaient alors limitées à dire que la situation pour les primes allait être réévaluée au besoin.

Dans son communiqué, Lowe's mentionne être également à la recherche de 625 travailleurs pour répondre aux besoins dans ses magasins à travers la province. Le détaillant souhaite pourvoir des postes de spécialistes des ventes, d'associés de la cour à bois, de gérants, de caissiers, de manutentionnaires et de préposés au service à la clientèle.

L’entreprise cherche aussi à pourvoir 30 postes à son centre de distribution de Boucherville.