EN DIRECT | François Legault veut «sauver» le réseau de la santé

Craignant une explosion du nombre d’hospitalisations au cours des prochaines semaines, le premier ministre François Legault demande aux Québécois de ne pas céder au découragement ou de sombrer dans le négativisme.

«Ce n’est pas le temps de se décourager. Ce n’est pas le temps d’être négatif», a déclaré en point de presse M. Legault, mercredi.

À l’instar des propos tenus la veille par le ministre de la Santé, Christian Dubé, le premier ministre demeure convaincu que les Québécois ont entre leurs mains le pouvoir de «casser cette deuxième vague».

Pour y arriver, après les «décisions difficiles» prises au cours des derniers jours, comme la fermeture des bars et des restaurants, il appartient aux citoyens de limiter leurs contacts, a laissé comprendre M. Legault.

«On reste chez nous. On va à l’école, on va travailler. Mais, sinon, on reste chez nous», a-t-il insisté.

Hospitalisations

Au cours des deux dernières semaines, le nombre d’hospitalisations reliées à la COVID-19 a carrément doublé, en passant de 168 à 409, s’est inquiété mercredi le premier ministre.

Au rythme avec lequel la transmission du virus se poursuit, si rien n’est fait, François Legault craint que le nombre de personnes hospitalisées double encore d’ici quatorze jours, pour atteindre 800, puis 1 600 deux semaines plus tard. Le cas échéant, le Québec se retrouvera devant un risque réel de rupture dans le réseau de santé, ce qui provoquera du délestage.

M. Legault a aussi répondu aux critiques répétées entre autres par les partis d’opposition et certains experts, face aux mesures annoncées récemment.

«Même si on voulait essayer de plaire à tout le monde, c’est impossible, a dit M. Legault. (...) Bien honnêtement, mon objectif, ce n’est pas d’être populaire.»