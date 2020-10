Facebook supprime la page de Radio Québec

Suite à l’annonce d’éradiquer les comptes conspirationnistes prônant QAnon, Facebook Canada a décidé de supprimer la page Facebook de Radio Québec dû aux nombreux messages conspirationnistes et aux fausses informations qui y étaient publiés.

«Nous travaillons constamment à assurer la sécurité des gens en retirant de nos plateformes les contenus, les pages et les groupes potentiellement dangereux. En vertu de notre politique renforcée sur les personnes et les organisations dangereuses, nous avons retiré ce Radio-Québec pour son affiliation déclarée avec QAnon», a indiqué par voie de communiqué de presse un porte-parole de l'entreprise Facebook.

Le réseau social a par ailleurs indiqué avoir dans un premier temps examiné pendant plusieurs semaines le contenu de la page Facebook de Radio-Québéc, tenu par Alexis Cossette-Trudel. Celle-ci a finalement été retiré car «le contenu violait [les] normes communautaires, y compris [les] politiques relatives à la désinformation nuisible de COVID», précise le communiqué.

Capture d'écran

«Nous supprimons maintenant les comptes Pages, Groupes et Instagram représentant QAnon, y compris Radio-Québec. Il faudra du temps pour appliquer cette politique et nous donnerons la priorité à ce travail au cours des prochains jours et semaines», a ajouté le porte-parole.