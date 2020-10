Importante hausse des cas de COVID-19 chez les 65 ans et plus

Alors qu’une grande proportion des cas de COVID-19 de la deuxième vague étaient trouvés chez les jeunes adultes jusqu’à présent, une hausse importante a été remarquée dans les dernières semaines chez les Montréalais de 65 ans et plus.

Le nombre de cas dans cette tranche d’âge représentait environ 6 % de la région montréalaise au début de la deuxième vague. Ce nombre a doublé en atteignant 12 à 15 % dans les derniers jours, a rapporté en point de presse, mercredi, la directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Cette dernière s'est d'ailleurs dite inquiète de cette tendance qui démontre que la transmission communautaire va bon train.

Les aînés touchés par le virus vivraient surtout dans des maisons, des appartements ou dans des résidences pour personnes âgées privées, a-t-elle précisé. Ils ne seraient donc pas en CHSLD.

«Tous les indicateurs sont à la hausse»

« Il y a eu 2318 cas au cours des 7 derniers jours. Le taux de reproduction et de positivité augmente, ce qui témoigne une transmission communautaire soutenue dans l’ensemble du territoire montréalais », a indiqué Dre Drouin en conférence de presse.

Si les indicateurs de l’ouest du territoire demeurent un peu plus sous contrôle, les secteurs d’Outremont, Montréal-Nord et le Centre-sud sont de plus en plus chauds.

Les augmentations se traduisent aussi à l’intérieur du système de santé où les hospitalisations et les patients aux soins intensifs ne cessent d’augmenter.

Le nombre de milieux touchés augmente aussi. Il y a 130 éclosions présentement suivies dans la région de Montréal, dont 42 en milieu scolaire. 336 écoles sont touchées. 18 de ces éclosions sont en milieu de garde, 12 en milieu de soin, 50 en milieu de travail et 8 en communauté.

Plus de détails à venir.