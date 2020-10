Les milliardaires canadiens se sont enrichis, même pendant la pandémie

Les milliardaires canadiens se sont rempli encore plus les poches, comme ailleurs dans le monde, durant la pandémie actuelle de la COVID-19 en raison notamment de la reprise des marchés boursiers.

C’est ce qu’indique une étude publiée mercredi et réalisée par la banque suisse de gestion de fortune UBS et la firme d’audit et de conseils PWC.

Rien que pour cette année, la richesse totale des milliardaires canadiens a atteint 236,8 milliards $. Pour 2019, elle était évaluée à 191,2 milliards $, comparativement à 70 milliards $ en 2009.

L’étude note que la fortune de ces ultra-riches canadiens a bondi de pas moins de 238 % entre 2009 et 2020. Ce faisant, les milliardaires canadiens arrivent au troisième rang en matière d'accroissement de leur richesse, derrière la Chine (+ 1146 %) et la France (+ 439 %).

Le Canada arrive cependant au 9e rang pour la fortune totale de ses milliardaires, bien loin des 4 787 milliards $ que se partagent les milliardaires américains.

L’étude indique qu’entre le 7 avril et le 31 juillet dernier, la fortune combinée des super-riches a crû de 36 %, atteignant 3,3 billions $ US. Sur la même période, il y a eu 221 nouveaux milliardaires, dont 91 % sont des femmes, a rapporté l’AFP.

Au total, cette étude publiée chaque année recense pas moins de 2189 milliardaires à fin juillet, soit 31 de plus qu'en 2017. Leur fortune cumulée avoisinait 13 533milliards, ce qui est plus que le précédent record de 2017 où elle avait culminé à 11 808 milliards $.

La tech s’enrichit

«Les fortunes sont en train de se polariser», ont souligné les auteurs de l’étude.

Selon leurs recherches, les investissements dans des domaines à croissance rapide tels que la technologie et les soins de santé en particulier se sont avérés être des moteurs de richesse.

Les marchés boursiers mondiaux se sont redressés depuis le début de la pandémie après que de nombreux gouvernements ont lancé des plans de relance sans précédent pour tenter de compenser l’impact des mesures de lutte contre la COVID-19.

Ainsi, en date de juillet 2020, les fortunes des milliardaires issus du secteur de la technologie avaient crû de 42,5 % depuis le début de 2018, avec un montant cumulé évalué à 1800 milliards $ US, en grande partie grâce à l'augmentation de la valeur de leurs actions. Celles du secteur de la santé ont bondi de 50,3 % avec une valeur cumulée estimée à 873,8 milliards $.

Par comparaison, la fortune nette des milliardaires dans les secteurs comme le divertissement, les services financiers, les secteurs des matériaux ou de l’immobilier ne s’est accrue que de 10 % ou moins.

Par ailleurs, l’étude insiste sur le fait que les milliardaires sont «devenus plus actifs dans le monde de la philanthropie, la responsabilité des entreprises et l’investissement durable».

Quelques données de l’étude

La fortune des ultra-riches canadiens a bondi de 238 % entre 2009 et 2020

La fortune cumulée des milliardaires avoisinait 13 533 milliards $, en juillet 2020

Il y avait 2189 milliardaires sur la planète à la fin juillet

209 ultras-riches ont publiquement donné 9,6 milliards $ entre mars et juin 2020, un montant record propulsé vers le haut par la pandémie.