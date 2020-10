Un garçon de 19 mois perd la vie, en raison d’une bactérie très rare

Une famille du Kamouraska vit présentement une épreuve difficile. Un petit garçon de 19 mois a perdu la vie il y a un peu plus d’une semaine, après avoir contracté une bactérie très rare.

Le petit Léo était en pleine forme, quelques heures avant que tout bascule. Il a commencé à faire de la fièvre et son état s’est détérioré extrêmement rapidement. Ses parents se sont vite rendus à l’urgence, mais il était déjà trop tard.

Le garçon est décédé moins de 12 heures après son hospitalisation, alors qu’il était transporté par ambulance dans un hôpital de Québec.

«Quand il a été stabilisé, ils l’ont ramené à Québec, je n’ai pas pu embarquer dans l’ambulance, il y avait trop de monde, et il ne s’est pas rendu», témoigne avec émotions Karina Desrosiers.

L’enfant a contracté un streptocoque de type A, la bactérie qui a attaqué ses reins. Les médecins n’ont rien pu faire.

«C’était un petit garçon vivant, il était fin et n’arrêtait jamais une minute. Toujours en train de courir partout», raconte son père.

Quand le malheur s’acharne

C’est un autre coup dur pour la famille, qui compte 5 autres enfants.

Le père du petit garçon a subi un accident de motoneige il y a deux ans. Il ne peut plus se servir de l’un de ses bras et peine à trouver un travail.

Le mauvais sort semble également s’acharner sur cette famille. En 2011, le conjoint de Karina Desrosiers est également décédé, après avoir été infecté par la même bactérie. Selon les spécialistes, c’est statistiquement impossible que ça survienne deux fois dans la même famille.

Mouvement de solidarité

La communauté du Kamouraska est évidemment ébranlée par ce drame. Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied pour les soutenir. Plus de 7 000$ ont été amassés jusqu’à maintenant.

Une générosité qui leur touche droit au cœur.

«Il n’y a pas une journée qu’on n’a pas du monde pour nous soutenir, je ne pensais pas que les gens allaient être gentils comme ça avec nous autres», lance Jean-Christophe Caron.

Vivre le moment présent

La famille, qui compte 5 autres enfants, rappelle à quel point la vie est fragile.

«Je ne vois plus mes enfants de la même manière quand je les borde le soir. Je ne dis plus «tantôt», parce que tu ne l’auras peut-être pas le tantôt», affirme la mère de famille.

«Vivre le moment, ne pas prendre son temps et remettre à demain, la vie passe vite et on ne sait pas ce qui s’en vient», lance son conjoint.