Une soirée de repêchage intense pour Chicoutimi

La soirée de repêchage 2020 était différente. Pandémie oblige, c’est à distance que l’organisation des Saguenéens de Chicoutimi a vécu l’expérience.

Dawson Mercer a été le 18e choix au total par les Devils du New Jersey et Hendrix Lapierre, le 22e choix par les Capitals de Washington lors de cette première ronde de repêchage 2020.

Pour Dawson Mercer et sa famille, la sélection par les Devils a été la bienvenue et il s’est dit très content de prendre le chemin de l’équipe de la région de New York.

Pour sa part, Hendrix Lapierre était fou de joie.

«Quelles belles ville et organisation pour devenir professionnel. Quand j’étais petit, j’avais un chandail des Capitals dans ma chambre et j’ai toujours aimé cette équipe. Je portais des lacets jaunes pour attacher mes patins comme Alex Ovechkin. D’avoir la chance de faire partie de cette organisation me réjouit au plus haut point. Je suis vraiment heureux», a déclaré le #92 des Sags.

Pour l’organisation, il s’agit d’un moment unique. C’est la deuxième de fois de l’histoire des Saguenéens de Chicoutimi que deux joueurs sont sélectionnés en première ronde.

Afin de revivre un événement similaire, il faut remonter en 1981 alors que Gilbert Delorme et Normand Léveillé avaient été repêchés respectivement par les Canadiens et les Bruins.

Même à distance, lors de l’annonce des joueurs, tous portaient fièrement la casquette de l’équipe. La LNH a transmis aux 50 meilleurs joueurs la casquette de tous les clubs de la ligue. Les familles devaient s’assurer que le joueur puisse avoir en main la bonne casquette au bon moment.

Joueurs, familles et membres de l’organisation se souviendront longtemps de cette soirée de repêchage de la Ligue Nationale de Hockey. Quand pourrons-nous revoir un événement similaire? Seul l’avenir saura nous le dire.