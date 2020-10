Disparition d’une ado de 15 ans dans Côte-des-Neiges

La police de Montréal est à la recherche de Koraly Blais, 15 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 5 octobre dernier dans le secteur Côte-des-Neiges.

Selon les informations partagées jeudi soir par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’adolescente mesure 172 (5' 8’’) et pèse 72 kg (160 lb). Ses yeux et ses cheveux sont bruns. De plus, ses sourcils sont maquillés au crayon noir.

Elle s’exprime en français, en anglais et en créole.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une veste en denim bleu, un manteau de sport noir et un pantalon noir.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.