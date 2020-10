EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 6h00

PLANÉTAIRE

Cas: 36 194 507

Morts: 1 056 408

Rétablis: 25 257 402

ÉTATS-UNIS

Cas: 7 550 731

Morts: 211 834

Rétablis: 2 999 895

CANADA

Québec: 81 914 cas (5906 décès)

Ontario: 55 945 cas (2988 décès)

Alberta: 19 354 cas (281 décès)

Colombie-Britannique: 9956 cas (244 décès)

Manitoba: 2278 cas (27 décès)

Saskatchewan: 1994 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 277 cas (4 décès)

Nouveau-Brunswick: 222 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 61 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 173 123 cas (9541 décès)

5h35 | Dépistage: payer pour avoir les résultats plus vite

Les longs délais dans la transmission des résultats de dépistage de la COVID-19 poussent des centres de services scolaires à payer des firmes privées afin d’obtenir l’information plus rapidement pour leurs enseignants.

Photo d'archives, Simon Clark

5h30 | «La Floride dans tous ses états»: J.E s’intéresse à la situation des snowbirds

Touchée de plein fouet par la pandémie, la Floride a levé les mesures prises pour contrôler la propagation de la COVID-19 même si bon nombre d’Américains et de snowbirds vivent dans l’incertitude et l’appréhension.

5h24 | Dépistage: l’attente sème l’inquiétude chez les gens

De nombreux Québécois vivent des moments d’angoisse en attendant parfois jusqu'à 15 jours les résultats de leur test dépistage de la COVID-19, une situation qui inquiète des experts, qui plaident l’importance d’obtenir des réponses rapides.

Photo Martin Alarie

5h09 | Contrat de masques COVID-19: un établissement de santé de la Montérégie sévèrement blâmé

Un établissement de santé de la Montérégie est sévèrement blâmé pour avoir acheté en pleine pandémie plus de 30 000 masques sans vérifier s’ils étaient assez sécuritaires et s’ils avaient été approuvés par Santé Canada.

Courtoisie

5h05 | La COVID-19 fait fermer des hôtels

La pandémie provoque la fermeture d’hôtels parmi les plus prestigieux du centre-ville de Montréal. Cette semaine, le Four Seasons et le Saint-Paul ont suspendu leurs activités, le temps de la crise, et trois autres n’ont jamais rouvert.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal

4h00 | La liberté d'expression en pandémie

Comme bien des collègues journalistes, je crois qu'il faut défendre en tout temps une conception très large de la liberté d'expression.

Ses éventuels «excès» sont préférables aux conséquences de règles qui la resserrent.

Mais, vous me direz, il y a les fausses nouvelles, les discours complotistes qui prolifèrent.

0h00 | Les centres d’escalade restent ouverts, les gyms dénoncent l’injustice

Les gyms et autres salles d’entraînement se retrouvent forcés de fermer leurs portes aujourd’hui, mais les centres d’escalade, eux, peuvent rester ouverts même s’ils ne nettoient pas leurs parois après chaque utilisation.