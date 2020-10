Situé à une demi-heure au sud de Miami, Homestead est le deuxième plus gros foyer d’éclosion de la COVID-19 aux États-Unis après Los Angeles.

Le comté de Miami-Dade, où se trouve cette ville de 70 000 habitants à la porte des Keys de la Floride, rafle aussi la peu enviable deuxième position au pays pour les inégalités économiques.

C’est à Homestead que le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est le plus large au pays, après la ville de New York.

C’est une ville d’agriculteurs et d’immigrants qui travaillent aux champs. Ici, une personne sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté.

«Je ne fais pas beaucoup d’argent, mais je peux soutenir ma famille», dit cet immigrant latino-américain qui vend des couvre-visage en bordure d’une route de campagne. Il travaille aussi dans la construction pour joindre les deux bouts.

Le parcours de cet immigrant et celui de plusieurs autres floridiens se croisent souvent à la banque alimentaire Homestead Soup Kitchen.

La soupe populaire est ouverte deux heures par jour, deux jours par semaine.

«Depuis l’âge de 14 ans, et j’en ai 73 maintenant. J’ai en moi le goût de redonner à ma communauté. Je donne beaucoup de ce que je possède, affirme Caroline Bates qui gère l’organisme.

Dieu va tout arranger

La pandémie a fait tripler la demande en nourriture, la moitié des travailleurs de l’industrie hôtelière de la Floride ont perdu leur emploi, et le taux de chômage pointe à 10,4%.

Les véhicules qui s’arrêtent devant l’organisme de Mme Bates sont souvent des voitures de modèles récents. Ce sont les nouvelles les victimes économiques de la COVID-19.

«Il y a une femme qui vient ici qui a six enfants, je lui donne de la nourriture et des vêtements. Je prends soin d’eux, j’ai peur pour eux et je prie pour eux», ajoute Mme Bates qui est aussi la première femme noire à avoir été employée par le service de police de Homestead.

Cette démocrate refuse d’entrevoir l’avenir avec pessimisme. Si les États-Unis ont politisé la pandémie, Dieu devrait tout arranger croit-elle.

«Si une nation s’unit dans la prière et les politiciens travaillent tous ensemble, nous construirons une nation gouvernée par Dieu», conclut-elle.