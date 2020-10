La campagne Biden-Harris met en vente des tapettes à mouches

Les responsables de la campagne présidentielle du candidat démocrate Joe Biden, n’ont pas perdu temps à mettre en branle une nouvelle offensive marketing.

Saisissant la balle au bond après qu’une mouche ait volé la vedette lors du débat entre Kamala Harris et Mike Pence, colistiers de Biden et du président Donald Trump, l’équipe démocrate a mis en vente des tapettes à mouches.

À peine le débat terminé, la campagne a tweeté ladite tapette sur laquelle il est inscrit «Truth over Flies» (La vérité avant les mouches) avec la mention «Swat away flies and lies» (Repoussé les mouches et les mensonges).

Swats away flies and lies. Get yours today: https://t.co/ehsECKfDPO pic.twitter.com/oVLHHmq85c — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) October 8, 2020

Les tapettes à mouches ont par la suite été mises en vente pour 10$. Et en à peine quelques heures, les quelque 35 000 exemplaires ont été vendus, rapporte CNN.

Une décision marketing qui aura porté ses fruits!