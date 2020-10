Faudra-t-il rester confinés dans nos maisons pendant deux semaines, deux mois, deux ans, voire plus, en attendant que la COVID-19 disparaisse ou qu’un vaccin miracle soit enfin disponible?

Richard Martineau, comme plusieurs spécialistes qui commencent à se faire entendre, croit que les autorités devraient avoir un plan B, qui permettrait à la population de continuer à vivre malgré la pandémie.

«Je suis comme tout le monde j’ai des bons jours, j’ai des mauvais jours. Depuis deux jours, je trouve ça dur. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je me pose la question : «on est en situation d’urgence : l’urgence sanitaire. Le mot le dit : une urgence il faut que tu agisses rapidement pour régler un problème qui est temporaire», explique le chroniqueur à l’émission Le Québec Matin.

Combien de temps durera la pandémie? On ne le sait pas. Y aura-t-il un vaccin? On ne le sait pas.

«Je vois les hôtels, les restaurants fermer, à Montréal et à Québec, les problèmes de santé mentale chez les jeunes, les jeunes qui ne font pas de sports d’équipe!», constate le commentateur.

«Oui, il y a un plan d’urgence, mais est-ce qu’il y a un plan B, si on vit comme ça pendant deux ans? Un plan pour vivre avec le virus et l’affronter, le confronter? On ne peut pas rester dans le sous-sol enfermés tout le temps en attendant le maudit vaccin qui peut-être ne viendra pas! Est-ce qu’il y a un plan B? Si oui, pouvez-vous nous l’expliquer, nous en parler?», urge Martineau.

«Il faut peut-être voir au-delà du confinement, et penser qu’il va falloir vivre avec ce virus-là pendant longtemps! Je sais que ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais il faut penser à cette éventualité-là aussi», conclut-il.