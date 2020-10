Véhicules électriques: Ottawa verse 295 millions $ pour une usine de Ford

Le gouvernement fédéral investira 295 millions $ dans un projet de conversion d'une usine de montage du constructeur automobile Ford située à Oakville, en Ontario, afin qu'elle se consacre à la fabrication de véhicules électriques à batterie.

«Il y a une demande grandissante pour les véhicules électriques, et le Canada a le potentiel d’être un chef de file en termes de fabrication de batteries pour ces véhicules, d’électrification des transports et d’énergie propre», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse à Kanata, en banlieue d'Ottawa.

Le budget total du projet est estimé à 1,8 milliard $. La contribution du gouvernement ontarien est équivalente à celle du fédéral, c’est-à-dire à 295 millions $.

Ottawa estime que l’initiative permettra de maintenir plus de 5400 emplois bien rémunérés. Le gouvernement Trudeau s’engageait, dans son discours du Trône, à miser sur la construction de véhicules verts et de batteries pour les faire fonctionner.

On promettait ainsi de créer des milliers d’emplois, en plus de faire d’autres investissements verts comme dans la rénovation de maisons et d’immeubles pour réduire la consommation énergétique.