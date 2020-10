21 000 $ de tickets parce qu’il n’a pas l’adresse des clients

Un recycleur de véhicules de la Montérégie est dans tous ses états après le passage d’un policier venu lui porter 20 contraventions totalisant près de 21 000 $ pour un article du Code de la sécurité routière méconnu dans l’industrie.

« Vingt tickets, c’est abusif. Le policier m’a dit que j’étais chanceux parce que j’aurais pu en avoir un pour chacun des véhicules dans ma cour », raconte Éric Gariépy, propriétaire de Recyc-Auto à Napierville.

Mardi, la Sûreté du Québec (SQ) y a fait une inspection pour s’assurer qu’aucun véhicule n’était volé. Un agent aurait ensuite pointé 20 voitures et aurait demandé qui a acheté les pièces manquantes.

Le lendemain, un policier est revenu avec 20 contraventions de 1046 $ chacune. Légalement, un recycleur de véhicule doit tenir un registre dans lequel sont notés la date de vente d’un véhicule routier ou d’une pièce majeure ainsi que le nom et l’adresse de l’acheteur. M. Gariépy n’en tenait aucun.

Modèle d’affaires particulier

Recyc-Auto achète les voitures des particuliers, enlève les matières dangereuses et les laisse à la disposition de ceux qui veulent y prélever des pièces pour réparer leur véhicule. Puis, les carcasses sont écrasées et vendues.

« On leur a dit que c’était impossible de retracer les clients pour chacune des pièces selon mon modèle d’affaires. Si un client laisse un morceau par terre, on le jette. S’il manque un morceau à la voiture que j’achète, je ne le note pas non plus. Je peux retracer la pièce, le numéro de série et la facture dans ma comptabilité, mais pas l’adresse de l’acheteur », explique M. Gariépy qui ignorait cette particularité de la loi et qui veut contester les tickets.

Le Journal a contacté six entreprises de recyclage. Quatre ont affirmé ne pas savoir qu’il fallait avoir l’adresse du client à qui on vend une pièce majeure, et une cinquième a dit ne pas le demander tout le temps.

« Le gros de mon chiffre d’affaires, je le fais en vendant le métal. Les pièces, je les rends disponibles au coût maximum de 20 $ pour ceux qui en ont besoin et qui sont souvent dans le besoin », précise-t-il.

Depuis 1997

« La loi a été faite ainsi afin de prévenir le vol et le recel de véhicules », explique Gino Desrosiers de la Société d’assurance automobile du Québec, qui précise que cet article du Code de la sécurité routière est inchangé depuis 1997.

« Depuis mercredi, je demande l’adresse des clients et beaucoup ne veulent pas la donner. Ils ont peur pour la protection de leurs renseignements. Il y a même un gars qui n’avait pas d’adresse, car il vit dans son char. J’ai dit à mon employé de lui donner le morceau pour ne pas contrevenir à la loi [en le vendant] », raconte M. Gariépy.

La SQ n’a pas été en mesure de répondre aux questions du Journal.