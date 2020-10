COVID-19: 38 nouveaux cas en Estrie

L'Estrie a enregistré 38 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 depuis jeudi. C'est la 3e fois depuis le début de la deuxième vague que la région franchit la barre des trente nouveaux cas.

À cette liste s'ajoute une deuxième éclosion de moins de cinq cas au centre d'hébergement Youville.

Malgré ces chiffres préoccupants, la Santé publique est loin d'être alarmée.

Derrière ces récentes hausses, il y a les éclosions dans les entreprises, comme pour Groupe Sarrazin, qui fait dans l’élevage de volailles à Granby, et l'usine Domtar de Windsor, où deux travailleurs ont été déclarés positifs.

De façon plus importante, l’on compte l'éclosion de 10 cas chez le club de hockey junior du Phoenix de Sherbrooke, déclarés après les deux matches face à l'Armada le weekend dernier. Deux arbitres ont aussi contracté le virus lors des parties.

Avec les 38 cas recensés hier, ce sont 86 personnes qui ont été infectées à la COVID-19 depuis mardi.

On dénombrait vendredi neuf hospitalisations et deux personnes aux soins intensifs. Avec 1988 cas depuis le début de la pandémie, l'Estrie s'approche du cap des 2000 cas.

Si l'Estrie n’est toujours pas prête d’atteindre le palier de niveau d'alerte rouge, le service de police de Sherbrooke effectuera néanmoins des barrages routiers aux différentes entrées de la ville lors de la longue fin de semaine de l’Action de grâce pour sensibiliser les automobilistes aux déplacements non nécessaires entre régions.

Dans la région de Thetford Mines, déjà au palier rouge, on recensait 55 nouveaux cas depuis lundi et trois décès chez des personnes âgées, portant le total à 12 en un mois. La plus récente victime habitait la résidence privée Le Crystal, où les premières éclosions en ressources d'hébergement sont survenues.