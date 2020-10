Déplacements en temps de pandémie: «On voit la soupe chaude»

Les déplacements entre des régions en alerte rouge et des régions qui sont en zones jaunes ou orange suscitent des inquiétudes. Sur la Côte-Nord, autant les autorités de la santé publique que des propriétaires de bars demandent aux citoyens de respecter les directives pour éviter un difficile retour en arrière.

«On voit la soupe chaude», a dit Marie-Pier Johnson de la Microbrasserie La Compagnie, de Sept-Îles.

Même si son commerce se trouve en zone jaune, elle l'opère comme si la région était à un niveau d’alerte supérieur.

«On a réfléchi beaucoup et on a mis en place des règles plus strictes», a-t-elle indiqué à TVA Nouvelles, vendredi.

En plus de la réduction des heures d’ouverture et du resserrement des règles sanitaires, elle fait un appel à la responsabilité sociale de ses clients qui reviennent des zones en alerte rouge, particulièrement aux étudiants. À mots couverts, elle leur recommande d’éviter de fréquenter sa microbrasserie à moins d’être absolument certain de ne pas être atteint de la COVID-19.

«Quand tu viens ici, il faut que tu fasses comme si tu étais en zone rouge. C’est ce qu’on demande. On ne refuse pas les gens... S’ils se font tester, s’ils font leur quarantaine... c’est une recommandation qu’on fait», a affirmé Marie-Pier Johnson.

Depuis le début du mois de juillet, il y a eu seulement 35 nouveaux cas positifs de la COVID-19 sur la Côte-Nord. Quatre de ces cas sur cinq sont reliés à une acquisition du virus à l’extérieur de la région. Voilà pourquoi la santé publique insiste sur sa recommandation d’éviter les déplacements entre les régions.

C’est particulièrement vrai pour des milieux plus isolés comme la Basse-Côte-Nord et Schefferville. Désormais, les citoyens qui s’y rendent sont fortement priés de se faire tester dès leur arrivée. Un protocole a été mis en place pour protéger ces communautés qui seraient particulièrement touchées par une éclosion.

«C’est une forte recommandation, mais on ne peut pas obliger quelqu’un à se faire dépister», a indiqué le médecin-conseil du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Richard Fachehoun.

«Mais on est conscient que les gens comprennent l’objectif de ce protocole de gestion des entrées. On veut vraiment réduire le risque d’introduction du virus», a-t-il mentionné.

D’ailleurs, la santé publique a déposé au gouvernement son plan de mesures d’urgence en cas d’éclosion dans les communautés de la Basse-Côte-Nord. Les détails seront connus ultérieurement.