Élections partielles en Ontario: les verts veulent un report

Évoquant la hausse des cas à Toronto, la nouvelle cheffe du Parti vert du Canada estime que le premier ministre Justin Trudeau doit revenir sur sa décision de tenir des partielles dans deux circonscriptions de la Ville Reine.

«Les circonstances pour des élections partielles libres, équitables et surtout sans risque n'existent tout simplement pas en ce moment», a soutenu la nouvelle cheffe des Verts, Annamie Paul.

Cette dernière se demande «comment les résidents de Toronto Centre et de York Centre peuvent-ils se sentir en sécurité en participant aux activités électorales et en allant voter, alors que de nombreux habitants sont vulnérables à l'infection, sont en quarantaine, ont été priés de rester chez eux et que les espaces publics de leur communauté ont été fermés?»

Elle est d’avis que M. Trudeau doit suspendre ces partielles jusqu'à ce que la deuxième vague de COVID-19 soit passée.

À Ottawa, Justin Trudeau a commenté vendredi la suggestion en indiquant que la décision rapide de tenir ces partielles avait été prise «avant que la neige arrive et que peut-être plus de complications [viennent]».

«Je veux aussi ajouter que, selon la loi, nous devions avoir ces partielles à Toronto avant le mois de février. On faisait face à la période de la grippe, à l’hiver qui arrive et une incertitude par rapport à si la deuxième vague pouvait s’empirer de plus en plus», a-t-il ajouté.

Pour rappel, les deux élections partielles sont prévues le 26 octobre prochain. Les électeurs de Toronto-Centre doivent élire celle ou celui qui prendra la place laissée vacante par le libéral Bill Morneau, ancien ministre des Finances.

Les électeurs de York-Centre, en Ontario, doivent aussi choisir un nouveau représentant puisque le libéral Michael Levitt, élu pour une première fois aux Communes en 2015, a annoncé sa démission en août dernier, estimant que la vie parlementaire a eu d'importantes répercussions sur sa vie familiale.

Des élections en pleine pandémie

Soulignons que des élections générales ont eu lieu en pleine pandémie, au Nouveau-Brunswick (14 septembre), et que des scrutins sont prévus en Colombie-Britannique (24 octobre) et en Saskatchewan (26 octobre).