La crise sanitaire déclenchée par la COVID-19 a été récupérée politiquement par les républicains et les démocrates dans le troisième État le plus populeux des États-Unis.

La Floride, qui a fait et défait plusieurs présidents américains au cours des dernières années, se polarise de plus en plus.

Par un samedi humide et gris, Stan Johnson et sa femme Christa marchent le long du South Ocean Boulevard à Palm Beach. «Trump jusqu’au bout !», affirme Stan. ...c’est dans le meilleur intérêt du pays !»

C’est ici que le président américain a enregistré sa résidence fiscale, à l’ombre de ses propres hôtels et tours à condos. Pendant sa présidence, il a visité 134 fois son célèbre manoir de Mar-a-Lago.

Nous rencontrons le couple originaire de la Géorgie venu s’y prendre en photo. C’était quelques jours après la parution du livre «Rage» de Bob Woodward dans lequel le journaliste chevronné révèle que le président a admis dès l'hiver qu'il savait que le coronavirus était «mortel» et qu’il avait préféré minimiser la situation.

«Voici ce qui se passe OK ! C’est comme si un enfant voyait ses parents paniquer à la moindre occasion. Que fera-t-il ? Il va paniquer lui aussi n’est-ce pas ? C’est exactement ce que fait Donald Trump, il tente de calmer la population et les médias tentent de lui mettre un paquet de choses sur le dos. Les médias racontent un paquet de mensonges», s’indigne-t-il en reprenant à son compte les lignes de défense de Donald Trump devant les journalistes.

Ça pue!

À quelques kilomètres de Mar-a-Lago, Michael Patrick O'Neill, spécialiste de la photographie sous-marine et environnementaliste n’a pas le profil typique de l’électeur républicain, mais il l’est pourtant, à la vie à la mort même...

«Pour être honnête avec vous, je vais voter en me pinçant le nez, parce que ça pue. On n'a pas vraiment de choix», affirme-t-il.

«Je vote avec mon portefeuille. À l’opposé de Donald Trump, Joe Biden veut augmenter les taxes et pour moi, propriétaire de petite entreprise, c’est l’équivalent de la peine capitale», déplore-t-il.

«Un danger pour les Américains»

C’est différent pour Louis Saint-Laurent II, un avocat canado-américain qui a été l’assistant du procureur général de la Floride pendant ses années actives.

Celui qui est aussi le petit fils de l’ancien premier ministre canadien Louis Saint-Laurent est un républicain notoire. Il a même fait la promotion de la candidature de Trump aux élections de 2016, mais il changera d’allégeance à la prochaine élection. Précisément en raison de la gestion de la crise sanitaire par le président.

«On est rendus combien [de victimes de la COVID-19] en Floride ? Et puis ça continue. Il n’a rien fait Trump pour dire que tout le monde devrait porter un masque. C’est un danger pour les Américains. S'il est réélu, il y en a 350 000 qui vont mourir», s’inquiète-t-il.

En 2016, cet état dit pivot a voté à 49,1 % pour Trump contre 47,8 % pour Hilary Clinton. Une marge très faible qui traduit bien le paradoxe floridien : démocrate dans ses centres urbains, républicaine dans ses endroits plus excentrés.