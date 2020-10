«Bienvenue les amis ! Voici la maison la plus chère de Fort Lauderdale !» s’exclame en français l’agente immobilière Sophie Ghedin.

Vendue au prix de 32$M, cette maison de la rue Bontona, est décrite comme un véritable havre de paix.

• À lire aussi: J.E en Floride | Trump : «un danger pour les Américains»

• À lire aussi: J.E | «Les snowbirds reviendront-ils en Floride ?»

• À lire aussi: «J.E dans l’épicentre de la COVID en Floride»

Marbre du Brésil, boiseries d’Italie, tous les matériaux ont été réfléchis et assemblés avec le souci des détails.

Seulement dans l’entrée, on retrouve sous nos pieds 300 000$ de marbre au sol.

Keller Williams Realty Wellington

L’architecte qui a dessinée la prestigieuse résidence a également créé tous les meubles sur mesure, dont une table à café montée sur un moteur de Ferrari, qui vaut 60 000$.

Des quartiers privés ont également été pensés pour les gardes du corps du propriétaire, et évidemment, un immense garage donnant sur le canal, assez grand pour accueillir un superyacht de 280 pieds.

Keller Williams Realty Wellington

Les superlatifs manquent pour décrire les lieux.



«Une maison vraiment à échelle humaine», affirme sa propriétaire qui s’est aussi occupée du design la célèbre propriété de Versace à Miami.

Malgré la crise engendrée par la pandémie, un véritable boom immobilier frappe la Floride.

Keller Williams Realty Wellington



«Le marché ici c’est du jamais vu. Il y a les Américains qui arrivent de New York, Chicago, Boston et même de Los Angeles. Ça entraîne le marché à la hausse et nous n’avons pas assez d’inventaire», lance Mme Ghedin qui travaille pour Keller Williams Realty Wellington, l’une des plus grosses agences des États-Unis.

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington

Keller Williams Realty Wellington





























Les maisons dont le prix tourne autour de 1 M$ «partent comme des petits pains chauds», assure-t-elle.

Le télétravail, encouragé par plusieurs entreprises américaines, contribuerait aussi à la migration des travailleurs du nord des États-Unis vers le sud du pays et donc, au boom immobilier.

***Voyez dans la vidéo ci-dessus la visite de la prestigieuse résidence. ***