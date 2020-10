«Je me sens libre» - Julie Bélanger

Julie Bélanger est de retour à l’animation de «Ça finit bien la semaine» avec José Gaudet, en plus d’animer à la radio avec Marie-Ève Janvier. Elle sortira aussi un premier livre. Si elle peut mener tous ces projets de front, c’est d’abord et avant tout parce qu’elle se sent libre de faire tout ce qu’elle veut.

Julie Bélanger réalisera un de ses vieux rêves dans les prochaines semaines en publiant son premier livre, «Être bien», aux Éditions Cardinal. «Écrire un livre était en première position dans ma liste de choses à faire depuis très longtemps. Mais je ne savais pas comment écrire un livre, j’écris juste des petits textes. J’ai finalement décidé d’arrêter d’attendre et je l’ai fait.»

Julie Bélanger, qui alimente un blogue depuis plusieurs années, a décidé de réutiliser certains textes. «Ce sont des textes que j’ai écrits sur une période de plusieurs années et que je mettais sur mon blogue. Plein de gens me demandaient pourquoi je n’en faisais pas un livre. Je les ai donc repris pour en faire un recueil bonifié. Il est vraiment très beau. En fait, je voulais que ce soit aussi bon que beau; je voulais en faire un livre de table de chevet. Mon but est que si ça ne va pas bien, tu peux aller chercher du réconfort en lisant quelques pages de ce livre. C’est comme cela que je l’ai pensé.»

Son livre parle beaucoup de santé mentale et d’hygiène mentale. «Quand ça ne va pas toujours bien, c’est correct d’en parler. J’ai une personne dans ma famille qui a été très éprouvée par la dépression, et j’ai eu très peur de la perdre. C’est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en parle; c’est devenu une mission de cœur.»

Liberté et création

Julie Bélanger est une animatrice qui se permet de toucher à d’autres sphères artistiques. Il y a 10 ans, par exemple, elle a sorti un album de chansons, S’il n’y avait pas toi.

«La liberté est quelque chose de très important pour moi. Il faut que je me sente libre dans la vie, et j’ai aussi besoin de créer. Quand j’anime à la télé ou à la radio, j’ai l’impression de créer, mais il faut parfois que je fasse d’autres choses. Dix ans jour pour jour après la sortie de l’album, mon livre va paraître. On dirait qu’il y a comme un cycle. Je m’accorde cette liberté et les gens du public me l’accordent aussi.»

Bilan de vie

Malgré la situation difficile, Julie Bélanger a profité des derniers mois pour prendre un peu de recul sur sa vie. «J’ai aimé ce que j’ai vu. Je me suis trouvée à l’aise avec tous mes choix. La preuve est que j’ai repris tous mes projets. Je me suis rendu compte que j’étais privilégiée d’avoir cette vie-là. On a déménagé, il y a quelques années, dans une maison au bord de l’eau. Ça faisait longtemps que j’en rêvais. Pendant le confinement, j’étais assise sur le bord de l’eau en me disant que j’avais de la chance d’être là. J’allais me promener avec mon chien et mon chum, et je savourais ces moments.»

Dernièrement, Julie Bélanger a mis à jour sa liste de choses à faire. «J’ai une amie qui m’a dit qu’elle s’était fait une liste de 101 rêves. Je trouvais ça beaucoup. J’ai finalement fait l’exercice, et j’en ai beaucoup moi aussi. Parmi les premiers de ma liste, j’ai hâte de recommencer à voyager. Quand je dis que je me sens libre, le voyage fait partie de cet état d’esprit. J’ai besoin de changer d’air. J’ose espérer qu’on pourra prochainement recommencer à voyager.»

José Gaudet et Julie Bélanger coaniment «Ça finit bien la semaine» les vendredis à 19 h, à TVA. Julie anime aussi à Rythme du lundi au jeudi, dès 8 h 30, et son livre «Être bien» sortira le 21 octobre.