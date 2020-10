La nouvelle vie d'Elyzabeth Diaga à Las Vegas!

Elyzabeth Diaga, qui a participé à l’actuelle saison de «La Voix», deviendra bientôt la quatrième Canadienne de l’histoire à présenter un spectacle en résidence sur le célèbre Strip de Las Vegas.

Elyzabeth, depuis quand es-tu à Las Vegas?

Depuis le 28 août. Mon spectacle devait débuter le 25 septembre; j’ai depuis été occupée par la préproduction du spectacle. Mais, malheureusement, les salles de spectacle ne sont pas encore rouvertes.

En quoi la préproduction a-t-elle consisté?

Beaucoup de changements ont été apportés au spectacle «Queens of Rock», que j’ai présenté au Québec, étant donné les grands moyens techniques qu’offre la salle du Mosaic on the Strip.

C’est-à-dire?

Je pense aux projecteurs, aux écrans géants. J’ai donc redessiné l’ensemble du spectacle avec l’aide d’une entreprise québécoise, Lektrik Design. On parle donc d’une toute nouvelle mise en scène, de nouveaux éclairages et de projections. Yves Frulla m’a appuyée en ce qui touche la direction musicale et il a recruté les musiciens de mon «band». Je travaille avec lui depuis longtemps, puisqu’il a réalisé mon tout premier album lancé en 1996.

Ton gérant et toi, vous courtisez Vegas depuis déjà quelques années...

Oui. En 2017, je suis venue à Vegas pour présenter une version «showcase» (une représentation réservée aux gens de l’industrie du spectacle, NDLR). Ça a beaucoup plu aux représentants d’une chaîne de casinos, et j’ai par la suite présenté mon spectacle dans différents casinos de cette chaîne en 2018. À ce moment-là, on m’a aussi encouragée à me dénicher une résidence sur le Strip. L’idée a germé dans la tête de mon gérant et dans la mienne, et c’est maintenant chose faite. J’y vois un merveilleux aboutissement après 34 ans de carrière.

Pendant combien de temps prévois-tu présenter ce spectacle sur le Strip?

Pour l’instant, on parle d’un an, à raison de cinq jours par semaine.

Où loges-tu?

J’ai loué une belle maison en banlieue; je suis tout près du désert. Chaque matin, je fais une marche et je peux y apercevoir le très beau paysage.

Au-delà du travail, à quoi ressemble ta vie à Vegas jusqu’à maintenant?

À meubler la maison! (sourire) Ce qui n’est pas évident, parce que le télétravail a causé des ruptures de stock dans plusieurs magasins. Mais j’ai essentiellement beaucoup travaillé jusqu’à maintenant. On parle de longues journées pour les répétitions également. Comme je suis en quelque sorte le grand manitou de la production, je tiens à être présente à chacune des étapes.

As-tu tout de même pu profiter de la ville au cours des dernières semaines?

Oui. Comme le théâtre est situé directement sur le Strip, nous pouvons, par exemple, aller manger dans les excellents restaurants de l’endroit, une fois les répétitions terminées. Aussi, contrairement à ce que je pensais, le Strip et ses environs sont à nouveau très fréquentés; 99 % des gens qui y déambulent portent le masque.

As-tu de bonnes adresses à nous suggérer?

Oui! Deux formidables restaurants: True Food Kitchen, au Caesars Palace, et Foundation Room, au Mandalay Bay, notamment pour la vue.

Par ailleurs, quels souvenirs gardes-tu de ta récente participation à «La Voix»?

Ç’a été une expérience extraordinaire! J’ai adoré ça, sur scène comme en coulisses. Je me souviens encore de la réaction enthousiaste du public lors de mon audition à l’aveugle, où j’ai interprété «Crazy on You», de Heart. Aussi, au début de la pandémie, j’ai participé à une vidéo où je reprends «Stand by Me» en compagnie de plusieurs autres participants à l’édition de cette année.

Pour suivre ses activités, visitez ses réseaux sociaux.