Le policier complotiste de Laval a démissionné

Le policier du Service de police de Laval, Maxime Ouimet, a démissionné de ses fonctions d’agent vendredi après-midi, après avoir été sous le feux des projecteurs en début de semaine en tenant publiquement des propos conspirationnistes.

L'agent de la paix avait annoncé plus tôt cette semaine son intention de quitter ses fonctions, mais c'est maintenant officiel.

Rappelons que le commerce de l'ex-policier complotiste a été ciblé hier par un incendie suspect. Situé sur le boulevard des Entreprises, à Terrebonne, le commerce a été la proie des flammes, peu avant 23h30.



Le Service de police de Laval (SPL) s'est complètement dissocié des propos conspirationnistes de son employé, mercredi.

«Il faut arrêter cette mascarade-là. Je laisse ma carrière de 12 ans de policier, 100 000$ par année, mon fonds de pension et mes avantages sociaux parce que je dis à M. Legault "Non ça suffit" je ne suis pas l’outil de ta dictature», a dit M. Ouimet plus tôt cette semaine, lors d'une entrevue accordée à TVA Nouvelles.