Un commissaire à la lutte au racisme à la Ville de Montréal

Un Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques voit le jour au sein de l'administration municipale montréalaise afin que ces enjeux soient pris en compte lorsque des décisions sont prises.

Relevant du directeur général de la Ville, le Bureau du commissaire disposera d'une équipe opérationnelle qui s'assurera que toutes les unités de la Ville de Montréal agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les discriminations.

Le ou la commissaire aura comme premier mandat d'élaborer un plan d'action en ce sens.

«Le Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques sera un pilier de notre organisation pour faire de Montréal une Ville plus juste et inclusive. Nous répondons ainsi directement et en totalité à la deuxième recommandation du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal et de la table de la diversité. Je m'étais engagée à créer ce poste d'ici la fin de l'automne et je suis fière de l'avoir fait aussi rapidement», a déclaré vendredi matin la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse à l'hôtel de ville. Elle était accompagnée pour l'occasion de la responsable de la lutte au racisme et à la discrimination au sein du comité exécutif, Cathy Wong.

L'élue montréalaise a été récemment nommée responsable de la lutte au racisme au sein du comité exécutif à la suite de la sortie du rapport sur la discrimination systémique de l’Office municipal de consultation publique de Montréal (OCPM).

«Je souhaite que ce Bureau soit mis en place d'ici la fin de l'année», a précisé Mme Wong.

Collaboration

Le Bureau du commissaire aura aussi la tâche de collaborer avec l'Ombudsman, le Vérificateur général, l'Inspecteur général, le Contrôleur général et la Commission de la fonction publique de Montréal afin de mieux répondre aux personnes susceptibles de vivre des incidents racistes et discriminatoires.

La mise en place de ce bureau au sein de l'administration municipale montréalaise fait partie de l'une des 38 recommandations du rapport de l'OCPM sur le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville.

Montréal compte déjà sur un commissaire aux personnes en situation d'itinérance et un autre aux relations avec les peuples autochtones. Cette structure permet une meilleure efficacité des actions entreprises par la Ville qui touche ces enjeux et s'assure qu'ils sont pris en compte au sein de l'appareil municipal.

Rappelons que la mairesse Plante avait reconnu l'existence de racisme et de discriminations systémiques au sein de la Ville et de ses institutions en juin dernier.