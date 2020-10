Bye bye dents de sagesse, bonjour nouveaux os!

Les enfants naissent de moins en moins avec des dents de sagesse, alors que nos visages rapetissent et que nos pieds sont souvent pourvus d’os supplémentaires, révèle une étude australienne.

C’est bien connu, l’anatomie humaine s’adapte en fonction de notre environnement, mais les évolutions observées par l’équipe de la Dre Teghan Lucas se sont faites sur une courte période.

«Beaucoup de gens pensaient que les humains avaient cessé d’évoluer. Mais notre étude montre que nous évoluons toujours, plus rapidement qu'à aucun moment au cours des 250 dernières années», a insisté la chercheuse, citée par le quotidien britannique «The Telegraph».

Les dents de sagesse, que les hommes de Cro-Magnon utilisaient pour mastiquer des aliments durs qui n’étaient pas cuits, sont devenues aujourd’hui inutiles à nos vies, d’où leur disparition progressive.

«Comme nos visages deviennent beaucoup plus courts, il n'y a pas autant de place pour les dents à cause des mâchoires plus petites», a également souligné la Dre Teghan Lucas, qui enseigne à l’Université Flinders, à Adélaïde, dans le sud de l’Australie.

Les chercheurs ont par ailleurs remarqué que davantage d’êtres humains naissaient avec un os supplémentaire derrière le genou, la fabella, ainsi que des os dans les pieds.

Os supplémentaires

Dans ce cas-ci, cette mutation n’est pas le fruit du changement de notre environnement.

Comme l’explique la Dre Lucas, la «sélection naturelle» voudrait que des gens nés avec ces os inutiles ne puissent pas transmettre cette particularité à leurs descendants. Or, la médecine moderne fait en sorte que ces variantes ne sont plus un problème, alors elles se perpétuent.

«Les individus stériles en sont un exemple. La sélection naturelle voudrait qu'ils n'aient pas la possibilité de transmettre leurs gènes. Cependant, grâce à la médecine moderne, ils peuvent désormais se reproduire», a-t-elle illustré.

Nouveau vaisseau sanguin

Son étude, publiée à l’origine dans le «Journal of Anatomy», évoque aussi que de plus en plus de gens gardent tout au long de leur vie un vaisseau sanguin au milieu de leur main.

Habituellement, cette artère disparait peu après la naissance, quand les autres vaisseaux sanguins se sont développés.

Qu’il continue d’exister n’est en rien dangereux pour la santé. Au contraire, ce vaisseau sanguin permet une meilleure circulation du sang, a rassuré la Dre Lucas.

Signe que l’anatomie a évolué rapidement: vers 1880, environ 10 % des gens présentaient cette mutation, alors qu’aujourd’hui, on constate que 30 % des gens nés à la fin du 20e siècle profitent de ce vaisseau sanguin supplémentaire.